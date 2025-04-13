Apple ve HP, Çin'den ABD'ye yapılan bilgisayar sevkiyatlarını durdurdu

Apple ve HP, Başkan Donald Trump tarafından açıklanan gümrük vergileri nedeniyle Çin'den ABD'ye sevkiyatları askıya alan Amerikan kişisel bilgisayar üreticileri arasında yer alıyor.

Chengdu'daki fabrikasından ABD'ye sevikiyat durduruldu

Apple için Mac bilgisayarlar ve iPad tabletler gibi ürünler monte eden Tayvanlı elektronik üreticisi Foxconn, Çin'in merkezindeki fabrikadaki bir kaynağa göre Chengdu'daki fabrikasından ABD'ye giden sevkiyatları durdurdu.

Ürünlerin yüzde 40'ı ABD pazarına yönelikti

Apple'ın ürünleri Hindistan gibi diğer ülkelerden ithal etmeye kademeli olarak geçmesi bekleniyor. Chengdu tesisinde monte edilen ürünlerin yaklaşık yüzde 30 ila 40'ının ABD pazarına yönelik olduğu düşünülüyor. Bu da tesisin işletme oranını düşürüyor.

İşçilerin saatlik ücretleri düştü

Fabrikada çalışan bir işçi, "Fazla mesai aylık 40 saatin altına, yani eskiden olduğundan yaklaşık yüzde 60'ının altına düştü, dolayısıyla eve götürdüğüm ücret de azaldı" dedi.

HP, Chongqing'deki PC üretimini Tayvan'ın Quanta Computer gibi şirketlere dış kaynak olarak veriyor. Oradaki sözleşmeli üreticilerden birinin yöneticisi, Kuzey Amerika'ya ihracatın Nisan ayında durdurulduğunu ve askıya alınmanın uzun süre devam etmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Çalışan sayısı azaltıldı

Quanta'nın Chongqing tesisinde çalışan bir işçi, bazı üretim hatlarının kapatıldığını ve çalışan sayısının azaldığını söyledi.

Trump bir dizi elektronik ürüne muafiyet getirdi

Trump, 2 Nisan'da Çin ve pek çok başka ülkeye "karşılıklı" tarifeler uygulayacağını duyurdu; ancak yönetim, cumartesi günü çoğunluğu Çin tarafından tedarik edilen bir dizi elektronik ürüne muafiyetler ekledi.

COVID-19 salgını Çin'deki tedarik zincirlerini vurduğunda ve mal kıtlığına yol açtığında, şirketler üretim alanlarını çeşitlendirmeye yönelmişti.