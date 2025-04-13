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Japon otomotiv devi Mitsubishi ABD bayilerine sevkiyatı dondurdu

Japon otomobil üreticisi Mitsubishi’nin ABD bayilerine sevkiyatı dondurdu. Otomotiv devinin bu hamlesi, Trump'ın otomobil ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine yanıt olarak geldi.

Haber Merkezi
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Japon otomotiv devi Mitsubishi ABD bayilerine sevkiyatı dondurdu
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Mitsubishi Motors, Trump yönetiminin ithal otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasının ardından, bundan sonra ne olacağını görmek için ABD bayilerine otomobil sevkiyatını durdurdu.

Yeni araç teslimatlarını askıya aldı

Japon otomobil üreticisi Japonya'dan araç ihracatını durdurmadı, ancak 330 Amerikan satış şirketine yeni araç teslimatlarını askıya almaya karar verdi.

Mitsubishi'nin ABD'de fabrikası yok, bu nedenle bu pazarda satılan tüm araçlar Japonya'dan ve başka yerlerden ithal ediliyor.

 İthal otomobiller ABD limanlarında tutuluyor

Mitsubishi'nin Kuzey Amerika biriminin iletişim ve etkinliklerden sorumlu kıdemli direktörü Jeremy Barnes, yaptığı açıklamada, tarife ayrıntıları ve bir sonraki politika kararı açıklanana kadar ithal otomobilleri ABD limanlarında tuttuğunu söyledi.

Barnes, ABD'deki bayilerin yeterli stoklara sahip olması nedeniyle askıya almanın müşterileri hemen etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

Mitsubishi fiyatları şimdilik değiştirmeyecek

Ancak sevkiyat durması devam ederse satışlar etkilenebilir. Tarifelere rağmen otomobil üreticisi, ABD'deki fiyatları şimdilik değiştirmemeyi planlıyor.

Mitsubishi ABD'de 109.843 araç sattı

Mitsubishi geçen yıl ABD'de 109.843 araç sattı. Outlander spor amaçlı araç bu pazardaki en popüler modellerden biri.

Araştırma şirketi Cox Automotive'a göre, Mitsubishi'nin Şubat ayı itibarıyla ABD'de yaklaşık 87 günlük envanteri vardı. Bu, tarife yürürlüğe girmeden önce son dakika ithalat telaşı nedeniyle yaklaşık 100 günlük değere çıktı.

Trump vergileri otomobil üreticilerini ayarlama yapmaya yöneltti

Tarife, otomobil üreticilerini ayarlamalar yapmaya yöneltti. Nissan Motor, Meksika'da üretilen bazı ABD'ye yönelik modeller için sipariş almayı durdurdu. Jaguar Land Rover Automotive, İngiltere'de üretilen bazı araçlar için ABD'ye ihracatı askıya aldı.

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