Ev satışlarında süreler 1-2 aydan 6 aya çıktı

Leyla İLHAN

Sosyal konut projesi, gayrimenkul pazarından önemli ölçüde alıcıyı çekti. Bugün detayları açıklanacak olan Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası da piyasayı kilitleyince, ev satışlarında süreler 1-2 aydan 6 aya kadar çıktı. Ayrıca piyasada kredi kaynaklı finansmana erişim probleminden dolayı bazı bölgelerde durağanlık yaşandığı ve fiyatların düşüş eğilimine girdiği kaydediliyor. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, konut pazarının 2023’teki seyrini finansmana erişimi sağlayacak olan kampanyalar belirleyecek. Diğer taraftan ilk çeyrekte konut kaynaklı ekonomik büyüme bekleyen hükümetin hem müteahhitleri hem de alıcıları destekleyici bir kampanya başlatacağı, bu nedenle yılın ilk aylarında buna bağlı olarak satış ve fiyatlarda artış başlayacağı da öngörüler arasında.

“Satış hızı düştü”

Konutta satış aralıklarının uzadığına vurgu yapan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, “Eski satış hızı kalmadı ve adetler düşüyor. Fiyatlar ise durağanlaştı. Sadece Rusların ve Ukraynalıların alımları ve kiralamaları piyasaya dinamizm sağlıyor” dedi. Eskiden 1 ila 2 ay içinde satılan konutlarda bu sürenin uzadığını aktaran Özcan, “ Fiyatı 5 ila 10 milyon lira olan gayrimenkuller 1-2 ayda satılırken şimdi 5-6 ayda satılır oldu” bilgisini verdi.

“Finans imkanları açıldığında konut fiyatları hızla artacak”

Kredi kısıtlamaları nedeniyle halihazırda piyasada fiyatların yerinde kaldığını belirten Eva Gayrimenkul Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Bu nedenle durgun bir piyasa var. Daha çok tok satıcıları ve gerçek alıcıları piyasada görüyoruz. Yatırımcı ise borsaya gitti” diye konuştu. Herkeste faiz düşecek beklentisi olduğunu, bu nedenle piyasaya yeni konut çıkarılmadığını da söyleyen Yazıcı, “Çıkaranlar da yüksek beklentiyle çıkarıyorlar. Kredi kullanma yolu kapandığı için fiyatlar hızla artmıyor. Finans imkanları açıldığında konut fiyatlarını durdurmak zor olur. Bu nedenle kontrollü kredi verilmesi lazım” diye konuştu.

Konut kredilerine erişimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ipotekli satışlarda durağan bir piyasa olduğunu belirten Zingat. com Ticari ve Satış Direktörü Eser Karaismailoğlu, piyasadaki durgunluğun bir diğer nedeninin ise açıklanması beklenen bir konut kampanyasından kaynaklandığını söyledi. Piyasanın kampanyayı fiyatlamaya çalıştığını kaydeden Karaismailoğlu, “3-4 aydan bu yana süren bir durağanlık söz konusu” dedi.

“Köpük fiyatta düşüş bekliyoruz”

Şu anda piyasaların çok sakin olduğunu belirten İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, ”Yaprak kımıldamıyor. Normalde yıl sonu hareketli geçerdi. Fiyatlar yüksek, ayrıca başlaması beklenen kampanya da piyasadan talebi çekti. Sadece sosyal konuta 8 milyon müracaat var. Bu da piyasadan 8 milyon müracaatın çekilmesi demek. Bunun yaklaşık 1 milyonu gerçekleşecek. Yani 1 milyon alıcının piyasadan çekilmesi demek” diye konuştu. Yeni kampanyada kredinin 7 milyon lirayla sınırlandırılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Aşa, “Şu anda, ödeme gücü bakımından 3 ila 4 milyonluk evi alacak, cebinde 1 milyonu olan bir kitle istediği gibi ev bulamıyordu. Şimdi kredi paketi çıkarsa 1 milyon adetlik talebi de bunlar çeker” dedi. Fiyatlarda ağustos ayından bu yana köpük kısmının gittiğini kaydeden Aşa, “Köpüğün bir miktar daha gitmesini bekliyoruz. İnşaat maliyeti fi lan derken eskiden 1 milyon TL olan konut şu anda 5 milyon TL’ye çıktı. Köpüğün gitmesiyle 3 ila 3.5 milyon TL’ye gerileyebilir” dedi.

“Orta gelirliye yönelik kampanyanın detayları bugün açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası’na ilişkin detayları, bugün ortak basın toplantısıyla duyuracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Nebati ve Bakan Kurum, bir süredir üzerinde çalışılan ve son şekli verilen kampanyaya ilişkin detayları, saat 10.00’da Ankara’da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak.