Gayrimenkulde fiyatlama krizi ihalelerle aşılıyor: Hem alıcı hem satıcı kazanıyor

Konut piyasasında fiyat dalgalanmaları ve alım–satım zorlukları gündemdeyken, Gaboras’ın geliştirdiği ihale altyapısı, fiyatların şeffaf biçimde belirlenmesini sağlayarak sektöre yeni bir çözüm sunuyor. Verilere göre son iki ayda 33 gayrimenkul ihale yoluyla alıcı buldu ve ortalama yüzde 15 fiyat artışı kaydedildi.

İhale süreci, yalnızca alıcı ve satıcıyı bir araya getirmekle kalmıyor; rekabetin doğal işleyişiyle gerçek değerlerin görünür olmasını sağlıyor. Bu sistem sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de emlak profesyonelleri için şeffaf, güvenilir ve hızlı bir deneyim mümkün hale geliyor.

İhale sistemi sayesinde kullanıcılar, mülkleri şeffaf ve rekabetçi bir ortamda değerlendirme fırsatı buluyor. Bu süreç, yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, emlak profesyonelleri için de ciddi avantajlar sağlıyor. Rekabetin doğal işleyişiyle fiyatların gerçek değerine yaklaşması, hem alıcı hem de satıcıya güven veren bir piyasa ortamı yaratıyor.

Gaboras ayrıca emlakçılara sunduğu portföy yönetimi, raporlama ve sözleşme hazırlama modülleriyle aracılara hız ve görünürlük kazandırıyor. Bu modüller sayesinde emlak profesyonelleri, iş süreçlerini dijitalleştirerek daha verimli çalışabiliyor. Öte yandan bireysel kullanıcılar da ilan yükleyerek veya ihalelere katılarak daha önce yalnızca profesyonellere açık fırsatlara erişebiliyor.

Kullanıcıların ihaleye olan ilgisi artıyor

Son dönemde ihalelere olan ilgi de dikkat çekici şekilde artmış durumda. Özellikle reel değer üzerinden çıkılan ve yaklaşık yüzde 20 avantaj sağlayan fiyatlar, kullanıcıların platforma olan güvenini artırıyor. Alıcılar kendilerini piyasanın altında alım yapmış hissederken, satıcılar da rekabetçi süreç sayesinde gerçek değere yakın bir satış gerçekleştirebiliyor.

Gaboras CEO’su Ruhi Konak: İhalede hem yatırımcı, hem piyasa kazanıyor

Gayrimenkul sektöründe yalnızca ilan paylaşmanın artık yeterli olmadığını belirten, Gaboras CEO’su Ruhi Konak, “Gayrimenkul piyasasında artık yalnızca alıcı ve satıcı değil, tüm ekosistem kazanıyor. İhalede hem yatırımcı hem piyasa kazanıyor; çünkü rekabetçi süreçler gerçek değeri ortaya çıkarıyor, şeffaflık güveni artırıyor. Bu sayede bireysel kullanıcı da emlak profesyoneli de fiyatın nerede dengelendiğini görebiliyor. Önümüzdeki dönemde bu modelin, gayrimenkulde daha hızlı karar süreçleri ve daha sağlıklı fiyatlama davranışları yaratacağına inanıyoruz. Gaboras olarak amacımız, bu dönüşümü sadece bugünün değil, geleceğin de piyasa standardı haline getirmek. Platformumuzda kullanıcılar rekabetçi fiyatlarla fırsatları değerlendirebilirken, emlak profesyonelleri portföylerini ihale sistemi üzerinden daha görünür ve verimli şekilde yönetebiliyor. Bu yaklaşım, sektördeki alışkanlıkları değiştirecek ve gayrimenkul ticaretine yeni bir standart kazandıracak” dedi.

Gaboras sadece ihalelerle değil; bireylere ilan yükleme imkânı, emlak profesyonellerine özel portföy yönetimi, raporlama ve sözleşme modülleriyle de sektöre farklı bir entegrasyon sağlıyor. Bu yönüyle klasik ilan sitelerinin ötesine geçerek, hem bireylere hem aracılara değer katan entegre bir emlak platformu konumunda.

Dijital dönüşümde güven ve şeffaflık

Gaboras, sektörde güven ve şeffaflığı güçlendirmeyi hedefliyor. Platform, veriye dayalı emlak yönetimi ve güvenilir ilan paylaşımı yaklaşımıyla, kullanıcılarına hem hız hem de doğruluk sunuyor.

Gaboras, hem bireysel kullanıcıya hem de profesyonellere değer katan altyapısıyla, sektörün dijital dönüşümünde öncü rol oynamaya devam ediyor.