İngiltere'de ilk kez ev alanlar “yaşlandı”

Halifax'ın verilerine göre, İngiltere'de ilk kez ev alanların sayısı geçen yıl neredeyse beşte bir oranında arttı. Banka, 2024 yılında 341.068 kişinin ilk mülklerini satın aldığını ve bu sayının 2023 yılına göre yüzde 19 arttığını belirtti.

Banka, emlak merdivenine adım atan kişilerin geçen yıl ipotekle yapılan tüm ev alımlarının yüzde 54 ile yarısından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Rakamlar 2023'teki yüzde 22'lik düşüşten bir toparlanma olduğunu ortaya koysa da 2022'deki kadar yüksek değil. O yıl 367.870 ilk kez alıcı kaydedilmişti.

Bankanın ipotek başkanı Amanda Bryden, artışın "faiz oranlarının gevşemesi ve istikrar kazanmasıyla ipotek satın alınabilirliğindeki iyileşmeyi yansıttığını ve merdivene adım atanlar için daha fazla kesinlik sağladığını" söyledi.

Halifax ayrıca, ortalama olarak ilk kez ev alanların 33 yaşında -on yıl öncesine göre iki yaş daha büyük- olduğunu ve tipik olarak £311,034 değerindeki bir ev için ödenen ortalama peşinatın £61,090 olduğunu söyledi.