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İngiltere: Konut krizine çözüm için yeni yerleşim alanları kurulacak

İngiltere hükümeti, ülke genelinde konut krizine çözüm amacıyla yeni yerleşim bölgeleri inşa edilmesini öngören konut programı başlattığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İngiltere: Konut krizine çözüm için yeni yerleşim alanları kurulacak
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İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara ile Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde yeni yerleşim alanları inşa edilmesini öngören konut programı, "2. Dünya Savaşından bu yana en büyük konut inşaat hamlesi" olarak nitelendirildi.

Bu kapsamda ülkenin farklı bölgelerinden, 100'den fazla proje başvurusu alındığı bildirilen açıklamada, her yeni alanın en az 10 bin konut kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Açıklamada, konut krizine çözüm sunmayı hedefleyen proje doğrultusunda, uygun fiyatlı konutların yanı sıra sağlık ocakları, okullar, toplu taşıma hatları ve yeşil alanlar gibi altyapı yatırımlarının da yapılacağı kaydedildi.

Program kapsamında toplam 1,5 milyon yeni konutun inşa edilmesinin planlandığına işaret edilen açıklamada, sürecin hızlandırılması amacıyla "Yeni Konut Hızlandırıcısı" adlı programın devreye alındığı, şu ana kadar 20 bin konutluk projenin önündeki bürokratik engellerin kaldırıldığı vurgulandı.

"Daha fazla ailenin konut sahibi olabilmesi için elimizdeki tüm imkanları kullanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ev sahibi olmanın birçok aile için artık ulaşılması zor hayal haline geldiğini belirterek, bu gidişatı tersine çevirmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Hükümetin konut krizine çözüm bulmak için büyük adım attığını aktaran Starmer, "Son 7 ayda 20 bin konutun inşasını hızlandırdık ancak bu sadece başlangıç. Daha fazla ailenin konut sahibi olabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz konutları inşa etmek üzere elimizdeki tüm imkanları acilen kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni konut projesi, güçlü altyapısı ve modern planlamasıyla uzun vadeli çözüm sunacak"

Starmer, hükümetin yeni konut projesinin, sadece konut ihtiyacını karşılamakla kalmayacağı, aynı zamanda güçlü altyapısı ve modern planlamasıyla uzun vadeli çözüm sunacağını bildirdi.

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