İstanbul’da kiralar 3,500 TL ile 2,2 milyon TL arasında

HATİCE İLKİMEN

İstanbul’un konut sorunu hızını kesmiyor. Sahibinden.com verilerine göre, kentte kiralık konut sayısı 45 bine, satılık konut sayısı ise 138 bine ulaştı. Hem kiralık hem de satılık konut piyasasında ilan sayıları ve fiyatlar ciddi farklılıklar gösteriyor. Özellikle Esenyurt, Kadıköy ve Beylikdüzü satılık konutlardaki yoğun ilan sayıları geniş fiyat aralıklarıyla öne çıkıyor. Bu tablo, İstanbul konut piyasasının çeşitliliğini ve hareketliliğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

İstanbul’da kiralık konut piyasasında büyük bir fiyat uçurumu dikkat çekiyor. Şehir genelinde en düşük kira 3.500 TL ile Bağcılar ilçesinde görülürken, en yüksek kira 2,25 milyon TL ile Beşiktaş’ta kaydedildi. Bu rakamlar, İstanbul’daki kira piyasasının bölgesel farklılıklarını gözler önüne seriyor. Beşiktaş, Nişantaşı ve Kadıköy gibi semtlerde lüks konutlara olan talep, kiraların astronomik seviyelere ulaşmasına neden olurken, şehir merkezine uzak veya gelişmekte olan bölgelerde kiralar daha ulaşılabilir seviyelerde kalıyor.

Bağcılar’da 3.500 TL’den başlayan kira bedelleri, öğrenci ve dar gelirli aileler için seçenek sunuyor. Öte yandan, Beşiktaş’taki 2,25 milyon TL’lik kira ise şehirdeki lüks konut piyasasının uç noktalarını temsil ediyor. Bu tablo, İstanbul’da farklı gelir grupları arasındaki uçurumun giderek derinleştiğini ve kiracılar için yaşam maliyetinin ciddi biçimde arttığını ortaya koyuyor.

Küçükçekmece’de 270 bin TL, Bebek’te 6 milyar TL

İstanbul’da satılık konut piyasası, uç fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Şehir genelinde en ucuz satılık ev 270 bin TL ile Küçükçekmece’deyken, en pahalı konut 6 milyar TL ile Boğaz’ın incisi Bebek semtinde yer alıyor (22 Ağustos tarihli ilanlarda). Bu tablo, İstanbul’daki gelir farklarını ve konut piyasasındaki ciddi uçurumları yeniden gündeme getiriyor. Boğaz manzaralı villalar, tarihi konaklar ve yüksek prestijli rezidanslar, yatırımcı ve üst gelir grubuna hitap ediyor. Uç fiyat farkları, şehrin farklı semtleri arasındaki sosyo-ekonomik farkları da görünür hâle getiriyor. Küçükçekmece gibi uygun fiyatlı ilçelerde yaşam maliyetleri hâlâ nispeten erişilebilir seviyelerdeyken, Boğaz hattındaki lüks semtlerdeki fiyatlar, gelir dağılımındaki uçurumu adeta somutlaştırıyor.

Kiralık konut piyasasında Esenyurt zirvede

Kiralık ilan sayısında İstanbul’un zirvesinde yer alan Esenyurt’ta, toplam 3.395 ilan bulunuyor. İlçede kiralık konut fiyatları 7.500 TL’den başlarken 240.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Şişli’de kiralık ilan sayısı 1.961 iken, kiralar 8.500 TL’den başlayıp 1.100.000 TL’ye kadar yükseliyor. Kadıköy’de ise 1.955 ilan bulunuyor ve kira fiyatları 6.000 TL ile 1.300.000 TL arasında değişiyor. Her iki ilçe de yüksek fiyatları ve merkezi konumları ile dikkat çekiyor. Kadıköy’de özellikle sahil ve merkezi semtlerdeki lüks evler, kira fiyatlarını astronomik seviyelere taşıyor. Bununla birlikte, ilçelerin kendi içindeki dinamikler de oldukça çeşitlilik gösteriyor; aynı mahalle içinde bile gelir düzeyi, sosyal statü ve yaşam standardı açısından belirgin farklar gözlemlenebiliyor. Bu durum, İstanbul’un kiralık konut piyasasında yalnızca semtler arası değil, semt içi sosyoekonomik eşitsizliklerin de güçlü bir şekilde hissedildiğini ortaya koyuyor.

Satılık ilanlarında Esenyurt, Kadıköy ve Beylikdüzü ön planda

İstanbul’da satılık konut piyasası, ilan sayısı ve fiyatlar açısından hareketli bir dönemden geçiyor. Esenyurt, Kadıköy ve Beylikdüzü, ilan sayıları ve fiyat aralıklarıyla dikkat çeken ilçeler arasında yer alıyor. İstanbul’un en çok satılık ilanına sahip ilçesi olan Esenyurt’ta 9.877 ilan bulunuyor. İlçede konut fiyatları 740.000 TL’den başlarken, en yüksek satış fiyatı 80.000.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Ulaşılabilir fiyat aralığıyla öne çıkan Esenyurt, konut projelerinin çeşitliliği ile alıcılara bütçelerine uygun farklı seçenekler sunuyor. Kadıköy’de ise satılık ilan sayısı 9.241 olarak kaydedildi. Konut fiyatları 680.000 TL’den başlayıp 500.000.000 TL’ye kadar yükseliyor. Özellikle sahil ve merkezi semtlerdeki lüks konutlar, yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Beylikdüzü, 6.811 ilan ile İstanbul’un en çok ilan bulunan ilçeleri arasında yer alıyor. Satılık konut fiyatları 925.000 TL’den başlayıp 200.000.000 TL’ye kadar çıkıyor. Geniş konut alanları ve yeni projeler, Beylikdüzü’nün özellikle aileler ve yatırımcılar için tercih edilen bölgeler arasında yer almasını sağlıyor. Bu tablo, ilçeler içinde de fiyat ve yaşam standartlarındaki farkların belirgin olduğunu gösteriyor; aynı zamanda İstanbul’un satılık konut piyasasının çok katmanlı yapısını da ortaya koyuyor.