Küçük ölçekli fonlarda getiriler borsayı katladı

Borsa yükselirken hisse fonlara ilgi arttı ve getiriler hız kazandı. Geride kalan son bir ayda BIST 100 Endeksi %7,12 yükseldi. Özellikle sınırlı büyüklüğe sahip hisse fonlardaki aylık bazda kazançlar %17’lere kadar çıktı. En yüksek getiriyi Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu sağladı. Fon %16,6 artışla ilk sıraya yerleşti. Ak Portföy Enerji Şirketleri Fonu %14,6 ve Aktif Portföy Enerji Şirketleri Fonu %13,9 yükseliş kaydetti. Bu sürede enerji fonları ivme kazanırken, çeşitlilik yatırımcıya alternatif getiri olanağı verdi.

Büyük fonlarda öne çıkanlar

Portföy büyüklüğü en yüksek fon, Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu. 13,4 milyar TL büyüklüğe ulaşan bu fonu, Yapı Kredi Koç Holding İştirakleri Fonu ve Yapı Kredi Yabancı Teknoloji Fonu izledi. Portföy değer yüksek fonlarda Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (YAS) Endeksin getirisinin üzerinde bir performans gösterdi. Son bir ayda %8,98 kazandırdı.

Yatırımcı ilgisi dalgalı

En fazla yatırımcıya sahip fon Ak Portföy Yeni Teknolojiler Yabancı Hisse Senedi Fonu oldu. Yaklaşık 140 bin katılımcısı bulunan fonu, Yapı Kredi Koç Holding İştirakleri Fonu 99 bin kişiyle takip etti. Sabancı Topluluk Şirketleri ve Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi fonları da geniş tabana yayıldı. Geniş yatırımcı tabanı bu fonlara ilgiyi canlı tutuyor. Ancak YAS fonu dışındakilerin performansı son bir ayda endeksin altında kaldı. Borsada gözlenen yükselişin devam etmesi bu fonların getirilerine olumlu yönde yansırken ilginin korunmasına olanak verecektir.

ZEYNEP’E SOR

ALACAK TAHSİL SÜRESİ Mİ, DÖNEN VARLIK DEVİR HIZI MI?

Alacak tahsil süresi; nakit girişi, müşteri disiplini, likidite, risk takibi, karşılaştırma. Sezonsal etki, sektör farklılığı, muhasebe etkisi, tekil odak.

Dönen varlıklar devir hızı; genel etkinlik, kârlılık bağlantısı, stratejik karar, yatırım etkinliği. Toplu bakış, stok ağırlığı, dalgalanma ve sapma riski.

Yılın ilk yarısında hem geliri hem de kârı düştü. Şirket ise kontrollü büyümeyi hedefliyor

Anadolu Efes’in yıl sonu beklentisi hakkında bilgi alabilir miyim? / Selim Yıldırım

Selim, Anadolu Efes, yılın ilk yarısında hem gelirini hem de kârını düşürdü. Şirket ise temkinli olmakla birlikte büyüme odaklı bir tablo çiziyor. Faaliyet gösterdiği pazarlarda bira sektörünün yatay ya da hafif büyümesini öngörürken, bu pazarların üzerinde performans göstermeyi hedefl iyor. Özellikle Türkiye ve Kazakistan’da enflasyonun üzerinde gelir artışı planlıyor. Mutlak EBITDA artışından bahsederken, marjlarda ise baskı öngörüyor. Yıl sonu itibarıyla serbest nakit akışında iyileşme beklemesine karşın negatif bölgede kalınabileceğini de açıkça ifade ediliyor. Sonuçta firma, yılı kontrollü büyümeyle tamamlamayı amaçlıyor.

Günlük işlem aralığında genişleme var. Büyük ortak ise sekiz kurumsal yatırımcıya hisse sattı

Odaş Elektrik’in Çan2 Termik’te sahip olduğu payı kime sattığını öğrenebilir miyim? / Yavuz Elmas

Yavuz, Odaş Elektrik sahip olduğu Çan2 Termik hisselerinin %10,71’ine karşılık gelen payı sekiz kurumsal yatırımcıya sattı. Satış, hisse başına 2,10 TL’den gerçekleşti. İşlemde alıcı tarafta Re-Pie Portföy, Azimut Portföy, Mükafat Portföy, Albaraka Portföy, Neos Portföy, Ahlatcı Portföy ve QNB Finans Portföy’e bağlı çeşitli serbest fonlar yer aldı. Bu işlemle Odaş’ın nakit pozisyonunun güçlenmesi sağlanırken, Çan2 Termik hisseleri daha geniş kurumsal yatırımcı tabanına yayılmış oldu. 28 Temmuz’dan bu yana hissenin günlük işlem marjlarındaki makas aralığının açıldığı gözleniyor. 23 Ağustos günü ise kapanışı 2,54 TL’den gerçekleştirdi

YATIRIM FONLARI

TMZ fonu, tarım ve sürdürülebilirlik temasıyla gelir arayışında

İş Portföy’ün Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu (TMZ), portföyünün ağırlığını tarım ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan fonlara yatırıyor. Portföy dağılımında %57,35 yurt içi yatırım fonları, %41,84 yabancı borsa yatırım fonları bulunuyor. Mart 2024’te işlem görmeye başlayan fon, 66,7 milyon TL büyüklüğe ve %8,95 doluluk oranına sahip. Sınırlı ölçekte olsa da, tematik yatırımcılar için alternatif sunuyor. TMZ, hem Türkiye hem de küresel piyasalarda gıda, temiz enerji ve yeşil yatırımların yükselen trendinden faydalanma hedefini öne çıkarıyor. Yıl başından bu yana %20,77 getiri sağlarken son 1 yıldaki performansı da %31,10. Geçtiğimiz marttan bu yana mayıs hariç her ay düzenli nakit çıkışı dikkat çekiyor. Yatırımcı sayısı 2.377 olan fon, tarım ve sürdürülebilirlik odaklı hareket ediyor.

TAHVİL

Uşak Seramik, %60,04 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Uşak Seramik, nitelikli yatırımcılara 22.08.2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 350.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %54, bileşik faizi ise %60,04’e denk geliyor. 210 gün vadeli bono, 1 aylık kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 7 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %4,14 ile 4,59 arası değişecek. Bononun vadesi ise 20.03.2026.

%54 YILLIK BASİT FAİZ

22 Ağustos tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %42,73 seviyesinde bulunuyor. Uşak Seramik’in çıkardığı bononun yıllık %54 basit faiz oranı TLREF’in yaklaşık 11,27 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Piyasada TRFUSAK32610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GENTAŞ

Martta yaşanan yangınla ilgili sigorta süreci tamamlandı. Sigorta firması hasarı karşıladı

Gentaş, Bolu Mengen’deki Wermodin üretim tesisinde geçtiğimiz martta meydana gelen yangına ilişkin olarak hasar tespit sürecinin tamamladığını belirtti. Yangın sebebiyle güneş enerji sistemlerindeki hasar 251.620 dolar olurken, tutar sigorta şirketi tarafından ödendi. Böylece yangından kaynaklı tüm hasar tazmin edilmiş oldu. Sanayi tesislerinde yangın sonrası sigorta tazminatları, işletmenin finansal sürdürülebilirliği açısından hayli önemli bir konu. Özellikle enerji yatırımlarında kullanılan güneş panelleri ve altyapı sistemleri, yüksek maliyetli ekipmanlar arasında yer aldığından sigorta teminatı, olası risklerin yönetilmesinde güvence sağlamakta. Gentaş’ın sigorta sürecini olumlu tamamlamasıyla bilançosunda ek bir yükün oluşma olasılığı giderilmiş oldu.

SELÇUK ECZA DEPOSU

Yeni düzenlemeyle depocular da korumadan yararlanıyor. Dönemsel marj kayıpları azalıyor

Selçuk Ecza Deposu, ilaç fiyatlandırma kararında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte “Depocuya Satış Fiyatı” baremlerinin artık euro kuruna göre güncellenmesinin depolar için de geçerli hale geldiğini belirtti. Gerçekleşen değişiklikle, fiyat güncellemelerinde depoların da eczacılarla aynı korumadan yararlanması mümkün olacak. Böylece, şirketin kârlılığında dönemsel marj kayıpları azaltacak. İlaç sektöründe fiyatlama doğrudan otoritelerce belirleniyor ve euro kuru üzerinden yapılan ayarlamalar kritik rol oynuyor. Geçmişte, kur farkı ile fiyat güncellemeleri arasında zaman farkı olduğunda, depolar brüt kâr marjlarında erime riskiyle karşılaşıyordu. Yeni düzenleme, depocuları da kur ayarlamalarına paralel koruma kapsamına alarak kâr marjı istikrarını artırıyor.

GEZİNOMİ

İDO ile iş birliğine gidiyor. Sitesinde bilet satışı yaparken yolcular otellere de ulaşabilecek

Gezinomi, 38 yıllık deniz taşımacılığı geçmişine sahip İDO ile iş birliğine gidiyor. Halihazırda İDO, Türkiye’den Ege Adaları’na düzenli feribot seferleri gerçekleştiriyor. Hatlar Seferihisar, Kuşadası, Bodrum Turgutreis, Dikili ve Fethiye’den Samos, Leros, Rodos ve Midilli adalarına yönelik bulunuyor. Anlaşmayla, Gezinomi’nin acenteleri, web sitesi ve mobil uygulamalarından bilet temin edilebilecek. Ege Adaları, özellikle yaz döneminde Türkiye’den yoğun turist çeken destinasyonlar arasında yer alıyor. Feribot hatlarının çeşitlenmesi, hem kısa süreli tatiller hem de alternatif turizm rotaları açısından cazip bir seçenek sunuyor. Gezinomi, İDO ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle, yurtiçi ve yurtdışı otel ve tatil planları için daha entegre çözümler sunacak