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Mars Gayrimenkul: Konut satışları 2025’e artışla başladı

Geçen yıl ülke genelinde konut satışları yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin olmuştu. Yılın ilk ayında da konuta talebin sürdüğü görüldü. Ocak ayı satışlarını değerlendiren gayrimenkul girişimcisi ve Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, “Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Böylece Temmuz 2024’te başlayan artış dönemi yedinci ayına girdi. Ayrıca 2020 yılından sonra en iyi ocak ayı satışı da gerçekleşmiş oldu." dedi.

Haber Merkezi
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Mars Gayrimenkul: Konut satışları 2025’e artışla başladı
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2024 yılında, ülke genelinde konut satışları yüzde 20.6 artışla 1 milyon 478 bin olurken, yılın ilk ayında da konuta talep devam etti.

Yabancıya satış sürüyor

Yabancıya satışta düşüşün sürdüğünü belirten Hakan Bucak, “Yabancılara yapılan konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak bin 547 oldu. Böylece adet bazında son 7 ayın en düşük rakamı görüldü. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.4 olarak gerçekleşti. Tüm dünya bu pastadan aldığı payı artırırken, bizde kayıplar var. Üstelik gayrimenkulde cari açık veriyoruz. Kamunun yabancıya karşı satışı düşüren gölge önlemler almasından ve yabancının yatırımcı dostu bir ortam hissetmemesinden ötürü bu rakamlar oluştu. Bu nedenle yabancıya satışı iyileştiren adımlara ihtiyaç var” dedi.

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