Emlakjet Ocak 2025 Raporu: Gayrimenkul arayışında satın alma eğilimi öne çıkıyor

Emlakjet, Ocak 2025 gayrimenkul raporunu yayınladı. raporda, Türkiye genelindeki konut fiyatlarındaki değişimler, geri dönüş süreleri,kullanıcı anketleri ve pazar beklentilerini içeriyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ocak ayında 112 bin 173 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %39,7 oranında artarak 112 bin 173 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 912 ile İstanbul, 10 bin 158 ile Ankara ve 6 bin 634 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 39 ile Ardahan, 62 ile Bayburt ve 80 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

Yabancılara ocak ayında bin 547 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %24,9 oranında azalarak bin 547 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 611 ile İstanbul, 469 ile Antalya ve 118 ile Mersin oldu.

Ankara’da geri dönüş süresi 12 yıla düştü

Emlakjet’in Ocak 2025 Geri Dönüş Endeksi (GDE) verilerine göre, büyükşehirlerde konut yatırımının geri dönüş süreleri kısalmaya devam ediyor. Ankara’da geri dönüş süresi 12 yıla düşerek büyükşehirler arasında en kısa süreyi gösteriyor. İzmir’de geri dönüş süresi 16 yıla, İstanbul’da ise 16 yıla gerileyerek yatırımcılar için daha avantajlı bir tablo sunuyor.Geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Ankara’da %14, İzmir’de %11 ve İstanbul’da %6 oranında geri dönüş süresi kısalıyor. Bu veriler, büyükşehirlerde konut yatırımının daha hızlı sonuç verdiğini gösterirken, sektördeki hareketliliğin devam ettiğine işaret ediyor. Öte yandan, geri dönüş süresi en düşük iller arasında Ankara, Tekirdağ ve Mersin öne çıkıyor. Ankara ve Tekirdağ’da geri dönüş süresi 12 yıla düşerken, Mersin’de 12 yıl seviyesinde sabit kalıyor.

Gayrimenkulde yatırım trendleri değişiyor

Emlakjet’in anket verilerine göre, kullanıcıların %49’u satılık konut arayışında olduğunu belirtirken, %30’u kiralık konuta yöneliyor. Arsa arayanların oranı %10, ticari mülk arayanların oranı ise %3 seviyesinde. Gayrimenkul seçiminde en önemli faktör olarak %34 ile fiyat ve yatırım getirisi öne çıkıyor. Konum ve çevre faktörleri %19 ile ikinci sırada yer alırken, ulaşım olanaklarına yakınlık %11, fiziksel durum ve özellikler ise %7 oranında tercih sebebi olarak belirtiliyor. Kullanıcıların %29’u ise diğer faktörleri öncelikli buluyor. Yatırım yapılacak bölge tercihlerinde Marmara Bölgesi %32 ile en çok tercih edilen bölge olurken, onu %25 ile Ege ve %16 ile Akdeniz takip ediyor. İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri %21 ile dikkat çekerken, Karadeniz Bölgesi %6 ile listenin sonunda yer alıyor. Bu veriler, kullanıcıların büyük ölçüde satılık konutlara yöneldiğini ve yatırım getirisi ile konum faktörlerini öncelikli gördüğünü ortaya koyuyor.

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, konu ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Gayrimenkul piyasasındaki dinamikler hızla değişirken, yatırımcılar ve alıcılar için en önemli konuların başında geri dönüş süresi geliyor. Geri Dönüş Endeksi verilerimiz, özellikle büyükşehirlerde konut yatırımının daha kısa sürede karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de geri dönüş sürelerinin önemli ölçüde kısalması, bu şehirleri yatırım açısından daha cazip hale getiriyor. Özellikle Ankara’nın 12 yıl ile en kısa geri dönüş süresine ulaşması dikkat çekici bir gelişme.



Öte yandan, anket verilerimiz kullanıcıların büyük çoğunluğunun satılık konut arayışında olduğunu ve fiyat ile yatırım getirisinin en önemli kriterler arasında yer aldığını gösteriyor. Konum, çevre faktörleri ve ulaşım olanakları da karar sürecinde etkili olmaya devam ediyor. Gayrimenkul yatırımlarına olan ilginin sürdüğünü görmek, sektörün dinamik yapısını ve hareketliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor’’ dedi.