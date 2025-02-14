Paperwork ve TÜRKKEP kayıtlı elektronik posta sistemini entegre etti

ANKARA (EKONOMİ)

Entegrasyonla, kurumların resmi yazışma süreçlerini tamamen sayısallaştırmasına imkan sağlandığı, insan hatası riskini en aza indirdiği belirtildi.

Açıklamada, entegrasyon ile otomatik arşivleme, akıllı sınıflandırma, zaman tasarrufu sağlayan iş akışları, tek panodan KEP yönetimi ve yasal uyumluluk avantajları sağlanacağı vurgulandı. Verimlilik yönünde katkı sağlayacak entegrasyon ile önceden tanımlanmış adımlarda otomatik olarak iş akışının başlatılmasının sağlandığı vurgulanan açıklamada, kullanıcı için tek panodan yönetim imkanının da bulunduğu; sayısal güvenliğin de verildiği belirtildi.

PaperWork Kurucu Ortağı Tolga Eşiz, TÜRKKEP entegrasyonuna yönelik yaptığı değerlendirmede, "Kurumların en büyük sorunu, KEP gibi yasal zorunlulukların operasyonel yavaşlığa yol açmasıydı. Artık TÜRKKEP entegrasyonumuzla, bir KEP’in gelmesiyle tetiklenen onay süreçleri, ekip içi görevlendirmeler ve otomatik yanıtlar tek bir platformda yönetilebilecek. Bu, iş süreçlerinde tam bir ‘dijital iz’ yaratıyor" dedi.

TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız da “Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle KEP’in sağladığı hukuki güvenceyi, PaperWork’ün otomasyon yetenekleriyle birleştiriyoruz. Bu entegrasyon sayesinde, KEP iletileri manuel işlemler gerektirmeden otomatik olarak iş akışlarına dahil ediliyor, süreçler hızlanıyor ve yasal süreler daha etkin yönetiliyor. Dijital dönüşümün en önemli unsurlarından olan otomasyon sistemi ile KEP’in gücünün birleşmesi kurumlara zaman kazandırıyor, maliyetleri ciddi oranda azaltıyor ve operasyonel hataları en aza indiriyor. Bu entegrasyon, kurumlarda 5 günde tamamlanan bir süreci 1 güne düşürüyor ve Türkiye’nin dijital dönüşüm hedeflerine doğrudan katkı sağlıyor” görüşünü belirtti.