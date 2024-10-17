Konut satışlarını ‘fırsatı gören’ yatırımcı harekete geçirdi

TÜİK, Eylül 2024 konut satış verilerini açıkladı. Verilerde konut satışlarındaki artış dikkat çekti.

Konutder Başkanı Ramadan Kumova, konut satışlarında son iki ayda gerçekleşen yükseliş eğiliminin eylül rakamlarıyla da devam ettiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde eylül ayında konut satışları 140.919 adet ile son 21 ayın zirvesini gördü.

Ağustos ayına göre yüzde 5,0 artış olurken, geçen sene Eylül ayına göre yüzde 37,3 artış gerçekleşti. İstanbul’da ise geçen aya göre yüzde 9,5 artış olurken geçen senenin eylül ayına göre yüzde 39,8 artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli satışlar ise artışa devam ediyor. Eylül ayında sene ortalamasının yüzde 54 üzerinde 15.825 adet satış gerçekleşti, bu da son 13 ayın en iyi rakamları. İstanbul’da ise ipotekli satışlar önceki aya göre yüzde 18,9 artış gösterdi.

Kumova, değerlendirmesine şu sözlerle devam etti:

“Kredili satışlarda bankaların daha iyimser yaklaşımı ile ipotekli satışların artışının sürmesini öngörmekteyiz ancak yüksek faiz ortamına rağmen bu hızlı artışın sürdürülebilir olabilmesi için faiz ortamının da yumuşaması gerekiyor.

“Konut üreticileri için artışın devam etmesi olumlu etki yaratacak”

1.El satışlarda ipotek kullanımı geçen senenin eylül ayına göre Türkiye genelinde yüzde 87 artarken İstanbul’da yüzde 157,8 artış gerçekleşti. Konut üreticileri için bu artışın devam etmesi olumlu etki yaratacaktır.

Yabancıya satışta ise 2 yıldır devam eden düşüş Eylül ayında da devam etti. Geçen senenin Eylül ayına göre Türkiye genelinde yüzde 31 azalma olurken İstanbul’da yüzde 19,9 azalış gerçekleşti.

“Fiyatlar reelde enflasyonun gerisinde kalmaya devam ediyor”

Diğer yandan TCMB, Eylül ayı konut fiyat endeksine göre aylık artış oranı yüzde 1.0 ile son ayların en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte yıllık artış oranı nominal yüzde 27.4, reel ise eksi yüzde 14.7 oldu. İller bazında İstanbul'da yıllık artış oranı yüzde 23.4, Ankara'da yüzde 30.4, İzmir'de ise yüzde 23.1 oldu.

Reel olarak baktığımızda bu artış oranları ile fiyatlar sene başından bu yana enflasyonun gerisinde kalmaya devam ediyor.

Son üç ayda hızlı artan konut satışları ve fiyatların enflasyonun gerisinde kalmasını bir arada değerlendirecek olursak; insanlar konutta ciddi bir alım fırsatı görüp hareket geçti ve tasarruflarını konuttan yana kullanmaya başladı.”