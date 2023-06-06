Uluslararası şirketlerin yarısı üç yılda ofis alanlarını küçültecek

İngiliz emlak acentesi Knight Frank'in dünya çapında 10 milyon kişiyi istihdam eden 350 şirketin gayrimenkulden sorumlu yöneticileriyle yaptığı bir ankete göre, ayak izlerini küçülten büyük firmalar sahip oldukları ofis alanlarını yüzde 10 ila 20 oranında azaltmayı hedefliyor.

"KÜRESEL EMLAK PİYASALARININ ÖLÜM ÇANI DEĞİL"

Financial Times'a konuşan Knight Frank ticari gayrimenkul uzmanı Lee Elliott, "Daha iyi ama daha az alan muhtemelen büyük kuruluşların sloganıdır" dedi. Elliott, "Bu emlak piyasalarının ölüm çanı değil çünkü gördüğünüz şey arzda bir eksiklik ve dolayısıyla birinci sınıf binalar için kiralarda bir artış." diye sözlerini sürdürdü.

Büyük şirketlerin ofis alanlarından daha fazla kesinti yapma ihtimali, ticari emlak piyasası yüksek faiz oranlarının yol açtığı sancılı bir gerilemeyi müzakere ederken, eski binaların ve popüler olmayan konumların geleceği konusunda endişelere yol açtı.

Ankete katılan şirketlerin neredeyse yarısı önümüzdeki üç yıl içinde genel merkezlerini değiştirmeyi planlıyor. Bununla birlikte, daha küçük şirketlerin çoğunluğu ofis alanlarını genişletmeyi planlıyor.

Küresel arenada yer alan şirketler evden çalışma konusunda farklı yaklaşımlar benimsiyor. Uluslararası yatırım fonu yöneticisi BlackRock geçen ay tüm çalışanlarına haftada dört gün ofise dönme talimatı verirken JPMorgan üst düzey personelden tam zamanlı çalışmalarında diretti.

EN GENİŞ OFİS ALANI AMERİKAN ŞİRKETLERİNDE

Savills tarafından yapılan bir araştırma, önümüzdeki on yıl içinde San Francisco ve Washington D.C. gibi ABD şehirlerinin en fazla ofis alanına sahip olacağını, Asya pazarının daha dar olacağını ve Avrupa'nın ise orta konumda kalacağını öngörüyor.