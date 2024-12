“Akıllı şebeke teknolojilerindeki Ar-Ge ve proje gücümüzü artırmalıyız”

Takip Et

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen MATELEC 2024 | Electrical and Electronics Industry Fair Fuarı’na katılan GAPSAN Transformer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yavuztürk, söz konusu organizasyonda yeni nesil ürünler geliştiren firmaların önemli iş bağlantıları kurduğunu kaydetti. Yeni nesil teknolojilerde Türk elektromekanik sektörünün Ar-Ge ve proje gücünü artırması gerektiğini belirten Engin Yavuztürk, Avrupa pazarındaki fırsatların milyarlarca dolarlık bir değer zinciri yarattığını sözlerine ekledi. Sektörün yeni yatırımlar için en büyük rehberinin yeşil dönüşüm trendi olduğunu ifade eden Yavuztürk, “Gelişmiş ülkeler karbon emisyonunda NET SIFIR hedeflerine ulaşabilmek için ekonomik sistemlerini revize ediyorlar. Haliyle bu alanda yeni teknolojiler hızla devreye alınıyor. Bu yeni oluşan pazardan ticari olarak faydalanabilmemiz için akıllı şebeke teknolojilerine yönelik Ar-Ge ilgimizi daha da artırmalıyız. Pek çok küresel marka bu teknolojiler için milyonlarca dolar bütçe ayırdığına şahit olduk. Avrupa’da güç elektroniği, invertör, konvertör gibi çeviriciler, akım ve gerilim sensörleri, iletim ve dağıtım şebekelerinin akıllı hale getirilebilmesi yönelik olarak yazılım geliştirme, SF6 FREE teknolojiler, vakumlu anahtarlama cihazları orta gerilim havai hat şebekelerinde kullanılmak üzere otomatik yük ayırıcıları ve tekrar kapamalı kesiciler ve bunların ortak kombinasyonları, akıllı kompakt dağıtım trafo merkezleri, orta gerilim anahtarlama ve kumanda teçhizatlarının kablo ile elektrik bağlantısını sağlayan ayrılabilir kablo başlıkları, yük altında kademe şalteri içeren MV/LV dağıtım trafoları ve şönt reaktörlerle ilgili ciddi bir Ar-Ge açığımız var. Bu ürün kombinasyonları ülkemize milyarlarca dolar gelir getirecek potansiyel barındırıyor. Rakiplerimizden geri kalmamak için bu alandaki destek mekanizmalarının da geliştirilmesi lazım” dedi.

“Afrika pazarındaki biriken elektromekanik talepleri için harekete geçilmeli”

Madrid’teki fuarda vize sorunu nedeniyle Afrikalı alıcıların katılımının zayıf olduğuna dikkat çeken Engin Yavuztürk, Afrika pazarına yönelik acilen ticaret heyeti etkinlikleri düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Yavuztürk, şöyle konuştu: “Salgın hastalıklar nedeniyle Avrupa ülkeleri uzun bir süredir Afrikalılara vize vermiyor. Bu durum bölgemiz açısından önemli ticari fırsatlar yaratıyor. Afrika pazarındaki talepler uzun bir süredir birikiyor. Bu yüzden Türk firmalar için Afrika ve Uzak Doğu pazarında düzenlenen fuarlar artık stratejik bir hale geldi. 6 ile 8 Şubat 2025’te Senegal’de gerçekleştirilecek Senen Energy Fuarı çok stratejik bir noktada duruyor. Avrupa’daki iletişim kopukluğunu bu fuarlara katılarak bölgemize çekebiliriz. Bu noktada tüm ekonomi kurum ve kuruluşlarına büyük bir iş düşüyor. Afrika hedefiyle ticaret heyeti, Ur-Ge projeleri ve be to be toplantıları hiç olmadığı kadar stratejik bir hale geldi. Ticaret ve Sanayi odaları ile ihracatçı birliklerinin zaman kaybetmeden Afrika pazarı için oluşan bu fırsatlar için adım atmasını bekliyoruz. Tek başlarına firmalar bu etkileşimi sağlayamazlar. Yapı, elektromekanik, gıda ve inşaat sektörlerinin bu alanda önünün açılması gerekiyor.”

Hannover Fuarı sektör için stratejik hale geldi

MATELEC fuarın Avrupa’daki sektör ihtiyaçlarının tespiti bakımından çok önemli olduğunu kaydeden Engin Yavuztürk, “Fuarda Çinli firmaların ağırlığı çok net görülüyordu. Çinliler tek başına bir holü dolduracak kadar geniş katılım sağladı. Ülkemizden de elektromekanik sektöründen 10’u aşkın markamız fuarda yerini aldı. Elektrik enerjisine yönelik devam eden mega yatırımlar nedeniyle bu bölgelerde ciddi anlamda ihracat fırsatı var. Bu pazardaki konumumuzu güçlendirmek için Avrupa fuarlarına katılan şirket sayımızı daha da artırmalıyız. Önümüzdeki yıl sektörümüz adına Hannover Fuarı çok önemli hale geldi. Şirket olarak yeni nesil ve yeşil dönüşme uygun olarak geliştirdiğimiz A+ ürünlerimizi burada sergileyeceğiz. Burada eğer tüm şirketlerle birlikte bir sinerji oluşturursak Türk Elektromekanik sektörü yeni pazarlara girmesi daha kolay hale gelecek” diye konuştu.