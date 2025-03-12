Akkuyu NGS'de basınç kompansatörünün kurulumu gerçekleştirildi

Montaj, ekipmanın reaktör binasının açık üst kısmından montaj alanına taşınmasını sağlayan Open Top teknolojisini kullanan kendinden tahrikli bir paletli vinç kullanılarak gerçekleştirildi.

Uzmanlar kompansatörü özel bir travers kullanarak güvenli bir şekilde sabitledi, dikey konuma getirdi ve tüm güvenli çalışma standartlarına uygun olarak yerine monte etti. Operasyon yaklaşık 12 saat sürdü.

Montaj ekibinin uyum ve profesyonelliği

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergey Butckikh konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Basınç kompansatörü, reaktör tesisinin istikrarlı ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlayan önemli bir unsur. Ekipmanın yüksek kalitede kurulmasını sağlayan vinç operatörleri ve montaj ekibinin uyum ve profesyonelliğine dikkat çekmek isterim. Basınç kompansatörünün montajının tamamlanması, reaktör tesisinin kurulumuna planlandığı gibi devam etmemizi sağlayacak"