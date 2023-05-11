Aras Elektrik’ten Halk Bankası ile 2,4 milyar liralık kredi anlaşması

Doğu Aras Enerji Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bağlı ortaklığı Aras Elektrik Dağıtım’ın Halk Bankası ile kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ile Halk Bankası arasında kredi çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne, daha önce ihalesi tamamlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformun'nda duyurulan, halihazırda yapılmaya başlanan yatırımların finansmanı kapsamında 2,4 milyar TL yatırım kredisi limiti tahsis edilmiştir.” denildi.