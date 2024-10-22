Atlas Copco Kompresör Tekniği: Türk sanayisinin geleceğini enerji tasarrufu ile şekillendirecek

Sanayide enerji kullanımı, son yılların en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Enerjiyi verimli kullanmak, daha az enerji ile daha fazla üretim yapmak ve enerjide maliyetleri düşürmek, KOBİ’lerden büyük fabrikalara kadar herkesin önceliği. Atlas Copco Kompresör Tekniği, yüzde 65’e varan enerji tasarrufu sağlayan kompresör teknolojileriyle enerji verimliliğini artırırken karbon ayak izini düşürmeyi başarıyor. Bu çözümler, çevresel etkileri azaltmanın yanı sıra işletme maliyetlerinde de önemli avantajlar sağlıyor. Atlas Copco Kompresör Tekniği Yağsız Hava Bölüm Müdürü Handan Çilingir, sanayinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak çözümler sunduklarını belirterek, “Enerji verimliliğini merkeze alarak çevresel etkileri minimize eden kompresör teknolojilerimizle sektör standartlarını yeniden tanımlıyoruz. Bu sayede hem ekonomik hem çevresel açıdan sorumlu bir yaklaşımı benimsiyoruz” dedi.

Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’na tam uyum

Avrupa Birliği’nin 2050 yılında sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda açıklanan Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ile tamamen uyumlu çözümler sunduklarını belirten Çilingir, “Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak, geliştirdiğimiz enerji tasarruflu kompresörler, sadece maliyetleri düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda karbon salınımını da önemli ölçüde azaltıyor. Bu ürünlerimiz, enerji verimliliği sağlayarak çevre dostu sanayi uygulamalarına katkı sunuyor” dedi. Çilingir, Yeşil Mutabakat Sanayi Planı’nın 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm dünyada uygulanacağını hatırlatarak, “Yeşil dönüşüm için geliştirdiğimiz ürünler, müşterilerimizin çevresel hedeflerine ulaşmalarında önemli rol oynuyor. Enerji verimliliğini önceleyerek geliştirdiğimiz teknolojik ürünler, düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sunuyor. Bu ürünlerimiz, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında yardımcı oluyor, geleceği düşünerek hareket ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm

Atlas Copco Kompresör Tekniği, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu destekleyen çözümleriyle de sanayinin çevresel sorumluluklarını yerine getirmesine önemli katkılar sağlıyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla uyumlu kompresör sistemleri, çevre dostu operasyonları teşvik ederken, enerji şebekelerinde sürdürülebilirliği artırarak işletmelere uzun vadede mali tasarruf avantajları sunuyor. Handan Çilingir, “Kompresörlerimizin kullanım ömrü sona erdiğinde, geri dönüşüm süreçlerini en verimli şekilde yönetiyoruz. Doğal kaynakları koruma çabamız ve çevresel etkinin minimuma indirilmesine yönelik adımlarımız, sürdürülebilir geleceğe olan bağlılığımızın bir göstergesidir” dedi.

Ar-Ge’ye 600 milyon dolar yatırım

Handan Çilingir, sadece geçtiğimiz yıl ayırdıkları 600 milyon dolarlık Ar-Ge bütçesi ile inovasyon odaklı çalışmalara verdikleri önemin altını çizerek, “Geliştirdiğimiz teknolojilerle sadece bugün değil, gelecekte de sanayinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca, müşterilerimize sürdürülebilirlik eğitimleri veriyor, çevre dostu uygulamaların yaygınlaşmasına yardımcı oluyoruz. Atlas Copco Kompresör Tekniği, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar atmaya devam edecek. Çevresel sorumluluğu ön planda tutarak, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir uygulamalarla sektörün öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, daha temiz ve yeşil bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.