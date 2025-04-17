Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseldi

Avrupa doğal gaz fiyatları, Çin'in belirli koşullar altında ABD ile ticaret görüşmelerine açık olacağına dair bir raporun desteğiyle erken ticarette yükseldi.

Gösterge Hollanda TTF kontratı yüzde 1,2 artışla megavat saati 35,74 euroya yükseldi ve haftalık bazda yüzde 7'nin üzerinde bir kazanç elde etme yolunda ilerliyor.

Bu arada, AB ülkeleri kış sezonu öncesinde bloğun gaz depolama hedefleri konusunda ekstra esneklik arayışında.

MUFG analistleri, “Temel varsayımımız, Avrupa gaz depolama [seviyelerinin] bugün Avrupa Komisyonu'nun Ekim ayı sonuna kadar yüzde 90 doluluk hedefine ulaşması için çok düşük olduğu yönünde. Küresel LNG arzında devam eden artış göz önüne alındığında, depolamanın hala yüzde 80'in üzerinde doluluğa ulaşabileceğini ve bunun 2025/26 kışını geçirmek için yeterli olacağını düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptılar.