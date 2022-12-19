Avrupa'da enerji krizi gelecek yıl derinleşecek

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş ve Avrupa'nın buna karşı uygulamaya koyduğu yaptırımların enerji maliyetlerinde yarattığı yükselişin Avrupa'ya maliyetinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Bu kış geride kaldıktan sonra Avrupa'nın doğal gaz depolarını, Rus gazı olmadan yeniden doldurmaya çalışacağını ve bunun doğal gaz için rekabeti yoğunlaştıracağını belirten analistler, ABD ve Katar'da yeni LNG üretim kapasitelerinin devreye gireceği 2026'ya kadar Avrupa'nın yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğini savunuyorlar.

Ortaya çıkan 1 trilyon dolar maliyetin absorbe edilmesi için hükümetlerin hane halkları ve işletmelere sağladıkları desteğin 700 milyar doları aştığını belirten düşünce kuruluşu Bruegel, artan faizler ve ekonomilerin hali hazırda resesyonda olmalarının bu desteğin çok pahalı hale gelmesine yol açtığına da dikkat çekti.

Danışmanlık şirketi S-RM'den Martin Devenish de, "Kurtarmalar, sübvansiylonlar dikkate alındığında hükümetlerin harcadıkları para çok büyük. Hükümetlerin bu krizi gelecek yıl yönetmeleri çok daha zor olacak" diye konuştu.