Brent petrolün varil fiyatı 84,16 dolardan işlem görüyor

Brent petrol dün 85,85 dolara kadar yükseldi. Varil fiyatı, günü 84,66 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.54 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 84,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 80,99 dolardan alıcı buldu.

FED'in faiz indirimine gitme ihtimalinin düşmesi fiyatların düşüşünü destekledi

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali etkili oluyor. Bunun yanı sıra dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, faiz indirimi için "daha fazla iyi veri" aradıklarını vurgulamasının ardından bankanın bu yıl faiz indirimine gitme ihtimalinin düşmesi de fiyatların düşüşünü destekledi.

Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 77'ye gerilerken kasımda faiz indirimine başlama ihtimali de yüzde 79 oldu. Bankanın olası bir faiz indiriminin ardından aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 96 ile fiyatlanıyor. Yüksek faiz oranları, ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değerini artırıyor ve diğer para birimlerini kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek petrol talebini olumsuz etkiliyor.