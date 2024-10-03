Elinizde tuttuğunuz lisanslar ivedilikle yatırıma dönüşsün

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) Enerji Stratejileri Konferansı Ankara’da yapıldı. Konferansın açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da katıldı. Bakan Bayraktar, enerjide kısa ve uzun vadede yaklaşımların belli olduğunu belirterek, dikey tarafta arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve Yeşil Dönüşüm- 2053 Karbon Sıfır Hedefi olmak üzere üç odak noktası bulunduğunu, yatay eksende ise bunlarla kesişecek şekilde, tasarruf, yenilenebilir enerji, yerli enerji endüstrisi, sayısallaşmanın bulunduğu bir gündem oluşturduklarını açıkladı. Türkiye’nin enerji talebinin artacağını, hızlı elektrikleşme nedeniyle elektrik talebinin daha hızlı yükselebileceğini kaydeden Bayraktar, en düşük ihtimale göre 2035’teki Türkiye elektrik talebinin yıllık 510 teravatsaate ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

"Avrupa'da bir ülke kadar gücü bir yılda kurabiliriz"

Türkiye’nin enerjide halen yüzde 66-67 oranında dış kaynağa bağlı olduğunu hatırlatan Bakan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının bu aşamada öne çıktığını vurgulayarak, Türkiye’nin rüzgar ve güneşte kurulu gücünün 30 bin MW’a ulaştığını, lisanslı, lisanssız ve depolamalı toplam 80 bin MW üretim için de kapasite tahsis edildiğini hatırlattı. Bunlardan 30 bin MW kurulu gücün işletmelerin kendi ihtiyacı için lisanssız statüde, 33 bin MW’ının depolamalı enerji, yaklaşık 10 bin MW üzerindeki kısmın da lisanslı üretim için tahsis edildiğini kaydetti. Bakan Bayraktar, özel sektörden bu tahsisleri yatırıma çevirmesini beklediklerini vurgulayarak, “Bu 80 bin megavatı önümüzdeki beş altı yılda gerçekleştirdiğimizde Türkiye aslında her yıl neredeyse 8 ila 10 bin megavatlık bir yenilenebilir gücü devreye alabilecek. Yani Avrupa’da bir ülkeninki kadar kurulu gücü biz bir senede sadece yapabilecek hale geliyoruz. Dolayısıyla burada yatırımcılara, finansal kuruluşlara büyük bir rol düşüyor. Elbette ki bize de düşen bir rol var. Yatırımcıların karşılaştığı farklı idarelerden, kamu idarelerinden ve yerel idarelerden bekledikleri izinlerde de bir iyileştirme sürecine girmemiz lazım” dedi. Bakan Bayraktar halen 4 yıla kadar uzayan süreçlerin 2 yıla indirilmesinin hedeflendiğini, hazırladıkları düzenlemenin bu yıl TBMM’ye sunulacağını kaydetti. Bakan Bayraktar, “bunu yapınca en önemli bahane ortadan kalkmış olacak” dedi.

Bakan Bayraktar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) alanında yeni bir çağrıya hazırlandıklarını belirterek, yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi açısından YEKA sisteminin önemli bir katkı sağladığının altını çizdi. Bayraktar, 2053 net sıfır karbon hedefini de içeren yeni bir 2035 stratejisi hazırlığı içinde olduklarını ve yakın zamanda ilan edeceklerini kaydetti.

"Yatırım yapan hiç kimseyi sınıflara ayırmam"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da lisansların verilmesine yönelik çeşitli eleştirilerin dillendirildiğini ancak EPDK’nın adil şekilde başvuruları değerlendirip ön lisansları veren bir tutum içinde olduğunu söyledi. Yatırımların hayata geçirilmesinin önemine dikkat çeken Mustafa Yılmaz, arz güvenliği çerçevesinde tüm kararları ve lisans tahsis süreçlerinin titiz ve objektif olduğunu belirterek, “Ben Türkiye’ye yatırım yapan hiç kimseyi sınıflara ayırmam. Bu çantacı, yatırımcı ya da projeci ayrımı gibi böyle bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz ülkemizin gücünü nasıl artırabileceğimizdir. Amacımız, Türkiye’nin enerjisine daha fazla enerji katmaktır” dedi. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü ve TESAB Yönetim kurulu Başkanı Zafer Benli de konuşmasında entelektüel bir derinlikle stratejilerin tartışıldığı bir platform oluşturduklarını vurguladı.

Nükleer enerji ve doğalgaz çevrim santrallerine ihtiyaç devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin 20 bin MW kurulu güçte Akkuyu, Sinop ve Trakya’da büyük nükleer santral kurması projesinin yürürlükte olduğunu hatırlattığı konuşmasında, küçük boyutlu farklı yerlerde modüler nükleer reaktörlere de ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Bakan Bayraktar ayrıca, toplam tüketimin yüzde 20’si oranında doğalgaz çevrim santraline de ihtiyacın süreceğini belirterek, gelecekte bu türden santral yatırımları da gerekeceğini söyledi.

Oruç Reis Somali’ye gidiyor

Türkiye ile Somali arasında yapılan anlaşmayla, Somali açıklarında Türkiye’ye arama ruhsatı verilmişti. Bakan Alparslan Bayraktar, MTA’nın Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisinin, 5 Ekim günü İstanbul’dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılmasının planlandığı bir törenle uğurlanacağını açıkladı.