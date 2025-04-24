Başkan Hanifi Toptaş ; “Kumarlı HES ile yıllık 25 milyon TL gelir sağlanacak”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, AK Parti’nin çevreci, üreten ve yenilikçi belediyecilik vizyonunu yerelde güçlü adımlarla hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde sürdürülen projelerle sadece bugünün değil, geleceğin de şehircilik anlayışı şekillendiriliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Kumarlı Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi, hem çevre dostu yaklaşımı hem de ekonomik getirisiyle dikkat çekiyor.

Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüz dünyasında, yerel yönetimlerin kendi kaynaklarıyla enerji üretmesi, sürdürülebilir kalkınmanın temel adımlarından biri olarak kabul ediliyor.Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi de bu bilinçle hareket ederek, doğal kaynakları etkin kullanma ve enerji üretiminde çevreci alternatiflere yönelme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Bu kapsamda Onikişubat’ın Kumarlı Mahallesi’nde tarihi bir yatırımla enerji üssü kuran Onikişubat Belediyesi, geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamladığı 2.4 megavat elektrik kurulu güce sahip Kumarlı HES Projesi’nde inşa çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. HES ile yaklaşık 16 bin 500 hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılanabilecek.

Proje ile toprak altına döşenecek 130 santimetre çapında ve 600 metre uzunluğunda borularla su, yükleme havuzundan saniyede 2 metreküp su ile çalışan santral binasına taşınacak.

Çevre dostu ve ekonomik katkı sağlayan bir model

Kumarlı HES Projesi, yalnızca enerji üretmekle kalmayacak; aynı zamanda Onikişubat Belediyesi'nin bütçesine her yıl ortalama 25 milyon liralık ek gelir sağlayacak. Bu gelir, belediyenin sosyal hizmetlerinden altyapı projelerine kadar birçok alanda kullanılabilecek yeni kaynaklar yaratacak. Böylece belediye, kendi enerjisini üretirken ekonomik bağımsızlığını da pekiştirecek.

Başkan Hanifi Toptaş, yaptığı açıklamada bu projeyle birlikte hem doğaya hem de geleceğe yatırım yapıldığının altını çizerek, “Onikişubat Belediyesi olarak, sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Enerjiye yatırım yapıyor, çevreye duyarlı projeleri hayata geçiriyoruz. AK Parti’mizin, üreten, model, modern ve çevreci belediyecilik vizyonuyla Kumarlı Mahallemizde kurumsal kapasitemizi daha da güçlendirecek çok önemli bir projeye imza atıyoruz. Geçtiğimiz aylarda ihalesini yaptığımız Kumarlı Hidroelektrik Santrali Projemiz kapsamında, toprak altına döşenecek 130 santim çapında ve 600 metre uzunluğunda borularla, suyu yükleme havuzundan santral binamıza taşıyacağız. Saniyede 2 metreküp suyla çalışan bu sistem, 2.378 MWe kurulu güce sahip olacak. Yani yılda 6.85 gigawatt saat enerji üreteceğiz. Bu da yaklaşık 16 bin 500 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. Üstelik belediye bütçemize her yıl yaklaşık 25 milyon lira katkı sağlayacak. Bu proje, sadece bir enerji yatırımı değil, aynı zamanda Onikişubat’ın kendi enerjisini üreten, doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir kent vizyonunun önemli bir adımı olacak. Enerjisiyle üreten, geliriyle güçlenen bir Onikişubat ve geleceğimiz için, durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.

Enerjisiyle üreten, geliriyle güçlenen Onikişubat

Kumarlı HES Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin yerel yönetimlerde yenilikçi, halk odaklı ve kalkınmacı belediyecilik anlayışının yereldeki güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

HES Projesi, yalnızca enerji ve çevre alanında değil, aynı zamanda ekonomik kalkınma yönünden de Onikişubat için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Projeyle birlikte belediye gelirlerinde artış yaşanırken, bu gelirlerin yine ilçeye hizmet olarak dönmesi sağlanacak. Belediyenin kendi kaynaklarını üreten bir yapıya kavuşması, gelecekte daha büyük yatırımların da önünü açacak.

Hem doğaya duyarlı yaklaşımı hem de ekonomik getirisiyle Kumarlı HES Projesi, Türkiye genelinde örnek alınacak bir yerel yönetim uygulaması olacak.