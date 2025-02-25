EPDK Başkanı Yılmaz: Yalıda oturanın elektriğini devlet neden sübvanse etsin!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı Enerji Hukuku Kongresi’nde Bloomberg HT’nin elektrik zammı ve sübvansiyona yönelik sorularına cevap verdi.

Yılmaz, “Enerji sektöründe yarın bugün ile eşitse zarardayız demektir” derken, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmamasının doğru bir karar olduğunu vurgulayan Yılmaz, depolamalı GES başvuruları hakkında bir gecede düzenleme yapmadıkları uzun bir süreç olduğunun altını çizdi.

“Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor”

Son kaynak tedarik tarifesine yönelik Yılmaz, “Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin. Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor. Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil. Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok. 5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor” dedi.

“İftirayla hesap bilmezlik ile manipülasyon yapmak olmaz”

Depolamalı GES başvurularına ilişkin iddialar hakkında konuşan Yılmaz, “Sallama ile iftirayla hesap bilmezlik ile manipülasyon yapmak olmaz. Verdiğimiz lisansların hepsi internet sayfamızda yazılı, hiç kimseye ne bir iş adamına ne bir siyasetçiye hiçbir ayrımcılık yapmadık. Belki bundan dolayı bu tip eleştiriler olabilir. Kanun çıkalı altı ay olmuş peşinden piyasaya görüş sorulmuş biz bir gecede düzenleme yapmıyoruz, iki ay öncesinden ilan ediyoruz. Bütün piyasa oyuncularını, derneklerden, lisans sahiplerine sorumluluk sahibi herkesten fikrini alıyoruz. Bunları haftalarca tartışıyoruz başvurular da dilekçeyle yapılan bir başvuru değil sahada ter dökecek yerini belirleyecek ölçümlerini yapıyor epeyce bir emek var” dedi.