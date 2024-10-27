Erdoğan, Sinop'a yapılacak nükleer santralı Rosatom'un inşa etmesini istedi

Rus haber ajansı TASS'da yer alan bilgilere göre; Rasatom Başkanı Likhachev, RT TV'ye verdiği röportajda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci nükleer santralı devreye almak istediğini ve Sinopta yapılması planalanan söz konusu santralı Rasatom'un inşa etmesini istediğini belirtti. Şu anda Türkiye'deki varlığımızın Karadeniz'de bulunan Sinop sahasında olası genişlemesi konusunda hükümet düzeyinde istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

Likhachev, Erdoğan'ın bu konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

Akkuyu'da ilk ünite 2025'de faaliyete geçecek

23 Ekim'de BRICS zirvesinde Erdoğan ile ikili bir görüşme yapan Putin, Rus tarafının Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'nun 2025 yılında faaliyete geçmesini beklediğini söyledi.

Rosatom, 2023 Aralık ayı ortasında Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin faaliyete geçmesi için izin aldı. Geçtiğimiz Kasım ayında nükleer santral inşaatından sorumlu direktör yardımcısı Dmitry Romanets, Türkiye'deki Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin Temmuz 2025'te devreye alınacağını söyledi.

Likhachev, 7 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışmalarının Batılı ülkelerin müdahalelerine rağmen plana uygun olarak ilerlediğini söyledi.