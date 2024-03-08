“GES yatırımları mevzuatla desteklenmeli”

EKONOMİ (BURSA) - Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İşinsanları Derneği paydaşlığında düzenlenen Güneş Enerjisi ve Enerji Depolama Seminerleri dizisi DOSAB’da BUTEKOM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminerin açılışında konuşan GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye dönüşümün konuşulduğu bir dönemin yaşandığını kaydetti.

Özdemir, ülkelerin artık geleceklerini, ekonomilerini dönüşüme göre şekillendirdiklerini ifade ederken, “Buna yeşil enerji dönüşümü demek doğru” dedi. Özdemir, Dünyada geçen yıl 400 bin megawatt güneş enerji sisteminin kurulduğunu, Türkiye’de ise bu rakamın 2 bin megawatta kaldığını söyledi. Özdemir, “İrade var, mutabakat var. Mevzuatla bunu desteklemek gerekir. En büyük sorunumuz finansa erişim ve kapasite. Yenilenebilir enerji ekonomik gelişmeyle doğru orantılı. Bir de paranız varsa hızlı yapabilirsiniz” dedi.

Özdemir’in ardından söz alan BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Başkanı İsmail Önol ise, kaybedecek vakit olmadığını, küresel ısınmaya dur demek için hemen yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerektiğini söyledi. Önol, “Bu bir öğrenme süreci. Bir tesisin tamamını yenilenebilir enerjiye geçirmek gibi bir iddianın ötesinde lokal çalışmalarla da başlanabilir” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından güneş enerjisi ve depolamaları konusunda gelişmelerin aktarıldığı seminer gerçekleştirildi.