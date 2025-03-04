HESİAD Başkanı Elvan Tuğsuz Güven: "Hidroelektrik santrallerden daha fazla yararlanmaya ihtiyaç var"

ANKARA (EKONOMİ)

Hidroelektrik Santralleri Sanayi İş Adamları Derneği (HESİAD) Başkanı Elvan Tuğsuz Güven, DSİ verilerine göre 2024 itibariyle HES’lerden üretilen elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payının bir önceki yıla kıyasla artarak yüzde 21,5’lik paya ulaştığını hatırlattı.

HES’lerin enerji arz güvenliği için kritik önemine işaret eden Güven yaptığı yazılı açıklamada, “Günün değişen ihtiyaçları ve gelişen teknolojiler doğrultusunda ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları arasında en tahmin edilebilir, kontrol edilebilir ve depolanabilir kaynağı olan hidroelektrik santrallerden, ülke olarak potansiyelimizi geliştirmeye devam ederek daha fazla yararlanmamız gerekiyor” dedi.

HES’lerin 2024’te yaklaşık 75 milyar KWh elektrik üretiminin yüzde 76,4’ünün depolamalı (baraj) santrallerden yüzde 23,6’sının nehir tipi santrallerden yapıldığını kaydeden Güven, enerji arzı için HES’lerin enerji portföyü içindeki rolünün güçlendirilmesi, daha fazla yararlanma imkanı olduğu görüşünü savundu.

Elvan Tuğsuz Güven, HES kaynaklı elektrik üretiminin cari açığın azaltılmasına da olumlu katkı verdiğinin altını çizdi.