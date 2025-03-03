Kurulu güçte yenilenebilir kaynak yüzde 60’a dayandı

MEHMET KAYA / ANKARA

Yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 15,18 artarak toplam üretimin yüzde 45,74’üne ulaştı. Bir önceki yıl bu oran yüzde 42,23 düzeyindeydi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2024 yılı Aralık ayı bültenini yayımladı. Rapora göre geçen yıl Türkiye’deki elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 6,34 oranında arttı.

Artışın büyük çoğunluğu yenilenebilir kaynaklardan, onun da içinde hidroelektrik santrallerinden kaynaklandı. Dikkat çekici şekilde, doğalgaza dayalı elektrik üretiminde yüzde 5 düşüş yaşandı. Yine de doğalgaza dayalı elektrik üretiminin payı yüzde 18,7 ile yüksek bir seviyede bulunuyor. Toplam kurulu güçte güneş enerjisi yatırımlarına bağlı olarak yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik kurulu gücü 2024 sonunda toplam kurulu gücün yüzde 59,33’üne ulaştı.

Güneş enerjisine dayalı kurulu güç bir önceki yıla göre yüzde 27,45 oranında artarak 19,9 GW seviyesine ulaştı. Rüzgara dayalı kurulu güç ise yüzde 8,96 artarak 12,7 GW seviyesine ulaştı. Türkiye’nin elektrik toplam kurulu gücü ise 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,69 artarak 115,975 GW seviyesine geldi. Türkiye’de son yıllarda lisanssız ve kendi ihtiyacını karşılamaya imkan veren yatırım izinleriyle güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yatırımlar hızlandı.

Toplam tüketim

Türkiye’de 2024’te toplam elektrik üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 6,34 artarak 347,2 milyon MWh düzeyine ulaştı. Bir önceki yıl üretim 326,5 milyon MWh düzeyindeydi. En yüksek üretim artışı yüzde 37,5 ile güneş enerjisi santrallerinde olurken, hidroelektrik santrallerinin üretimi yüzde 17 oranında arttı. Toplam içinde ağırlığı yüzde 1,2 olan taşkömürü santrallerindeki artış da yüzde 10,1 oranında gerçekleşti. Doğalgaz santrallerinin elektrik üretimi yüzde 5,04 oranında geriledi.