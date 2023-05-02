MapperX ile GES projelerine yerli yazılımla uzaktan muayene

ANKARA (EKONOMİ)-Güneş enerjisi santrallerine yerli ve milli yapay zeka yazılımıyla uzaktan termografik muayene imkanı getiren MapperX yazılımı kullanıma sunuldu. MapperX’in kurucusu Hakar Yaralı, böyle bir uygulamanın Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı olduğunu belirterek, yüzde 100 otonom yapay zeka termal inceleme ve raporlama yazılımı geliştirdiklerini söyledi.

GES’lerin işletme ve bakım faaliyetleri kapsamında fotovoltaik panellerin arızalarının geleneksel muayene yöntemleriyle ciddi işgücü, zaman ve maliyet gerektirdiğini söyleyen Yaralı, “İnsan hatalarının ön plana çıktığı bu süreci yazılım ile otonom bir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Geliştirdikleri yapay zeka yazılımıyla fotovoltaik (PV) panellerin arıza, hata ve anormallikleri termal drone kameralar yardımıyla havadan görüntülendiğini aktaran Yaralı, “Elde edilen RGB ve IR (termal) verileri dünya standartlarında arızaları tespit ederek sınıflandırılması ve raporlanması için termografik muayene faaliyetlerini baştan sona %100 otonom bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Olası arızaların insan gücüyle gerçekleştirilmesinin hata payını da yükselttiğine dikkat çeken Hakan Yaralı, MapperX'in sahip olduğu teknoloji ile tahribatsız muayene sayesinde zamandan tasarruf ederek hata tespitlerinin daha güvenilir bir şekilde sonuçlandığını ve ekonomik açıdan da avantajlı olduğunu bildirdi.

Yaralı, bu sayede, güneş enerjisi santrallerinin dijital ikizini oluşturarak GES işletme bakım faaliyetleri kapsamında enerji üretimindeki verimliliği artırarak yeşil zekâ vizyonu ile Paris İklim Anlaşması hedefleri çerçevesinde, karbon salınımının azaltılması faaliyetlerine de büyük katkı sağlanacağını söyledi.

MapperX’in PV panellerinin bakımını kolaylaştırarak performansını artırdığına değinen Yaralı,

“Dünya genelinde güneş enerjisi santralinde kullanılabilecek olan bu yazılım, güneş enerjisi üretiminde yerli teknoloji hamlesine öncülük ediyor” ifadelerini kullandı.