Rusya yine Çin'in en büyük petrol tedarikçisi

Çin’in Rusya'dan petrol ithalatı ağustos ayında yüzde 26,4 artışla günlük 2,48 milyon varil oldu.

Çin hükümeti tarafından açıklanan verilere göre, Rus ham petrolüne uygulanan indirimlerin daralmaya devam etmesi ve Moskova'nın ihracatı azaltmasına rağmen Rusya ağustos ayında da Çin'in en büyük ham petrol tedarikçisi konumunu korudu.

Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, Çin'in Rusya'dan ithalatı - boru hatları ve deniz yoluyla yapılan sevkiyatlar dahil - geçen yılın ağustos ayına göre %26,4 artışla 10,54 milyon metrik tona veya günlük 2,48 milyon varile (bpd) yükselerek kayıtlardaki ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

Suudi Arabistan'dan yapılan sevkiyatlar bir önceki yıla göre %5,5 düşüşle 8.01 milyon ton veya günlük 1,89 milyon varilde kaldı.

Bu arada Moskova ham petrol ihracatını ağustos ayında günlük 500 bin varil azaltacağını taahhüt etmişti. Rusya kararını yılsonuna kadar uzatarak günlük 300 bin varillik kesintiye gidecek.