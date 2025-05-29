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Suriye ile 7 milyar dolarlık dev anlaşma!

Reuters’ın haberine göre Suriye, elektrik üretimi alanında iş birliği yapmak üzere Kalyon ve Cengiz Enerji’nin de dahil olduğu bir konsorsiyumla 7 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

Haber Merkezi
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Suriye ile 7 milyar dolarlık dev anlaşma!
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Suriye, büyük ölçekli elektrik üretim projelerini hayata geçirmek amacıyla, aralarında Kalyon ve Cengiz Enerji’nin de bulunduğu uluslararası bir konsorsiyumla 7 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzaladı.

Projeye iştirak eden diğer şirketler

Konsorsiyuma öncülük eden Katarlı UCC Holding'in açıklamasına göre, projeye iştirak eden diğer şirketler Power International USA LLC, Kalyon GES Enerji Yatırımları ve Cengiz Enerji Sanayi.

UCC Holding'in dün gönderdiği davet mektubunda, Suriye hükümetinin doğalgaz ve güneş santralleri inşa ederek elektrik şebekesinin kapasitesini 5 bin megawatt (MW) artırmak için aralarında Kalyon ve Cengiz Enerji'nin bulunduğu dört şirketle anlaşma imzalayacağı belirtilmişti.

Anlaşmanın kapsamı neler?

Anlaşma, toplam 4 bin megavat (MW) kapasiteli dört adet doğalgaz kombine çevrim (CCGT) santrali ile Suriye'nin güneyinde 1000 MW kapasiteli bir güneş enerjisi santralinin inşasını kapsıyor. Projeler tamamlandığında, Suriye'nin elektrik ihtiyacının yarısından fazlası karşılanacak.

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