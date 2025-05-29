Bakan Tunç'tan '10'uncu Yargı Paketi' açıklaması: Caydırıcılığı yüksek düzenlemeler geliyor

AK Parti, “10. Yargı Paketi” olarak bilinen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve detayları merakla beklenen düzenlemenin içeriği netleşmeye başlarken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da 30 maddeden oluşan teklife ilişkin ilk değerlendirmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

"Hukukun üstünlüğünü esas alan bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlandı"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı yargı paketinin hayır getirmesini umduğunu belirten Bakan Tunç, paketin hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlandığını söyledi. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefleri takip ettiklerini de vurguladı.

"Caydırıcılığı yüksek düzenlemeler içeriyor"

Bakan Tunç, söz konusu kanun teklifinin ceza adaleti sistemini daha etkin kılan, infaz sistemini kuvvetlendiren, cezasızlık algısını yok eden, suç ve suçluyla etkin mücadele sağlayan, suç işlenmesini önleyen ve caydırıcılığı yükselten, ayrıca bazı suçların cezalarının artırılmasını öngören mühim düzenlemeler içerdiğini aktardı.

"Amacımız; toplumumuzu suçtan korumak"

Kanun teklifinin Meclis'te milletvekillerinin uzlaşısıyla kabul edileceğine inandığını dile getiren Bakan Tunç, "Amacımız; toplumumuzu suçtan korumak, toplumsal barış ve huzura katkı sunmak, vatandaşlarımızın adalete en etkin şekilde erişimini sağlamak, hukuk sistemimizin güven veren yapısını daha da güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı projesini "Adaletin Yüzyılı" yapmak amacıyla hareket edip yola devam ettiklerini bildirdi.