Ak Yatırım’dan finansal okuryazarlık projesi: #HepimizİçinFinans

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında, hazırlanış sürecinde pedagojik danışmanlık desteği de alınarak gençler için hazırlanan, “Finansal Okuryazarlığa Giriş” e-kitabıyla projenin ilk adımı atılmış oldu.

Gençler için finansal kavramları yaşlarına uygun bir dille öğrenmelerini amaçlayan e-kitap, dijital olarak herkesin erişimine açık olarak yayınlandı ve kısa sürede on binleri aşkın bir kitleye ulaşmış durumda.

Yatırım kavramlarını yaygınlaştıran çok katmanlı bir içerik serisi

2024 Eylül ayında yeni bir boyut kazanan #HepimizİçinFinans projesi, Perihan Tantuğ’un moderatörlüğünde Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Emrah Lafçı ve Özgür Hatipoğlu gibi sektör profesyonellerini ağırlayarak yatırım kavramlarının kuramsal çerçevesini kamuoyuna sunarken, aynı seride Burcu Esmersoy ve Emre Karayel gibi tanınmış isimlerle bir araya gelen kurum çalışanları, yatırım sektörüne dair merak edilenleri ve mesleki deneyimlerini paylaştı .Bu dönemde ayrıca özel olarak hazırlanan “9 Dakikada Finans” adlı podcast serisiyle de, yatırım kavramları sade bir dille sunularak dinleyici kitlesiyle erişime kolay bir şekilde buluştu.

Erişilebilirlikte yeni bir dönem

Etkisi ve kapsayıcılığı giderek artan #HepimizİçinFinans Projesi, erişilebilirlik alanında önemli bir adım daha attı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan “Finansal Okuryazarlığa Giriş” e-kitabı, bu kez işitme engelli bireyler için Türk İşaret Dili ile anlatılan bir video formatına dönüştürülerek TradeAll YouTube Kanalı’nda izleyici ile buluştu.

Aynı içerik, görme engelli bireyler için ise Braille alfabesiyle çeşitli vakıf ve derneklere dağıtılmak üzere basıldı. Ayrıca, Braille Alfabesi versiyonuna fiziki erişimi olmayan bireyler için içeriğin sesli kitap versiyonu Ak Yatırım Spotify Kanalı’nda kısa süre içinde paylaşılmaya hazırlanıyor.

Projenin tüm yatırım ekosistemi için farkındalık yaratan bir çalışma olduğunu ve kapsayıcılığın artmasını hedeflediklerini belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, bu adımı şu sözlerle değerlendirdi:

“Finansal bilgiye erişimin bir ayrıcalık değil, temel bir hak olduğuna inanıyoruz. #HepimizİçinFinans serisiyle geçtiğimiz yıldan bu yana derinleşen içeriklerimiz bir dijital başucu arşivine dönüşmüş durumda. Burcu Esmersoy, Emre Karayel gibi toplumun önde gelen ve sevilen isimlerini hem kurum çalışanlarımız hem de sektör profesyonelleriyle buluşturduğumuz bu serimizde 1 milyonu aşkın izleyiciye erişmenin gururu içerisindeyiz.

"Finansal Okuryazarlığa Giriş” e-kitap içeriğimiz ise geçtiğimiz yıl 19 Mayıs’ta erişime açıldığından bu yana on binlerce kez okunarak gençlerimizle buluştu. Kitabımızı bu yıl farklı kültür grupları özelinde sadeleştirerek Braille Alfabesi baskısı, işaret dili anlatımı ve yakında yayımlanacak sesli kitap gibi versiyonlarıyla hazırlayarak yalnızca sermaye piyasası kavramlarını daha geniş kitlelere ulaştırmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal eşitlik ve kapsayıcılık vizyonumuzu da somutlaştırıyoruz. Bu çalışmalarla, finansal okuryazarlığın herkes için mümkün olduğunu göstermekten dolayı oldukça mutluyuz.”

Geleceğe açılan bir yol

“#HepimizİçinFinans” projesi, bugüne kadar milyonlarca kişiye ulaşarak finansal okuryazarlığın bireysel değil, toplumsal bir dönüşüm aracı olabileceğini gösterdi. Kurum, bu alandaki sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yeni içerikler, erişim kanalları ve iş birlikleriyle projeyi büyütmeye devam edecek.