Espressolab yurt dışına yeni yatırıma hazırlanıyor

Uluslararası arenada yeni nesil kahve trendi sürmeye devam ederken, tüketici tercihleri kahveyi kaliteli bir deneyim olarak sunan mağazalara yöneliyor. Özellikle; Ortadoğu, Güney ve Kuzey Afrika’da hızla yayılmayı sürdüren kahve trendi Türk kahve zincir şirketlerini de bölgeye çeken önemli unsurlardan. Rekabetin canlı olduğu pazarda, potansiyeli yüksek bölgelerde yer alan birçok markalı kahve zinciri de tüketicinin tercihlerine uygun ortam ve deneyimi sunma hedefinde.

Türk kahve zinciri şirketleri de bu rekabette önemli başarılara imza atmayı sürdürüyor. Dünya genelindeki kahve dükkanları, kahve kalitesi, müşteri deneyimi ve üçüncü nesil kahve kültürüne katkıları gibi kriterlere göre oluşturulan The World’s 100 Best Coffee Shops listesinde, Türk şirket Espressolab 11’inci olarak yerini aldı. Güney Afrika’daki Espressolab De Waterkant mağazası ile listede bulunan şirket, küresel çapta en prestijli kahve dükkanları arasında Türkiye’nin başlıca temsilcilerinden biri oldu.

Ortadoğu pazarında Türk esintisi

Türkiye’den yerli ve milli kahve zincirleri Orta Doğu’da yükselen kahve trendine karşılık faaliyetlerini büyütüyor. Küresel kahve zinciri Starbucks, bölgede devam eden boykotlar nedeniyle Ürdün’ deki 4 şubesini kapatmıştı. Ürdün’de 4 mağazası bulunan Espressolab ise, 5’inci mağazasını haziran ayında Al-Ahliyya Amman Üniversite’sinde açmaya hazırlanıyor.

Bölgede potansiyel artıyor

World Coffee Portal'ın verilerine göre, Orta Doğu genelinde markalı kahve dükkanı pazarının 2029'a kadar 16 bin mağazayı aşması bekleniyor; bu da yıllık yüzde 8'in üzerinde bir büyüme oranını işaret ediyor. Suudi Arabistan'ın büyümeye öncülük etmesi beklenirken, Fas'ın yüzde 9,2 yıllık bileşik büyüme oranı ile en hızlı büyüyen pazar olacağı tahmin ediliyor.

Genel çerçevede MENA bölgesi pazarında; Ridha Alwan Coffee'nin de aralarında bulunduğu yerel zincirler, BAE'nin Shaghf Coffee ve Kuveyt'in Dose Cafe'sinin de aralarında bulunduğu körfez ülkesi işletmecileri, İtalya'nın Caff Vergnano 1882, Yunanistan'ın Mikel Coffee gibi Avrupalı markalar ve Türkiye'den Espressolab yer alıyor.

Pakistan’da 20 yeni mağaza

Ülkelerarası stratejik iş birlikleri ve dayanışma sektörün potansiyelini farklı bölgelerde de artırmaya devam ediyor. Ticaretin kolaylaştırılması, yatırımların teşviki gibi konularda Türkiye’nin yakın ilişki kurduğu ülkelerden biri de Pakistan. Yerel markaların yanı sıra uluslararası kahve zincirlerinin de ilgisini çeken Pakistan’ın Islamabad başta olmak üzere birçok şehrinde yeni nesil kahve deneyimi sunan mağaza yoğunluğu da artış gösteriyor.

Türkiye’den Espressolab pazar potansiyelini değerlendirmek amacıyla kültürlerarası kahve deneyimini Pakistan’a taşımayı hedefleyenlerden biri. Pakistan’da 20 mağaza için anlaşma imzaladığını duyuran şirket, Karachi’de ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Ardından ise Islamabad ve Lahore’de açacağı mağazalar ile pazardaki payını büyütme hedefinde.

Güçlü ve koyu tatlar tercih ediliyor

Yeni nesil kahve trendleriyle birlikte çeşit, kalite ve kahve tüketiminin bir deneyim olarak sunulması ön plana çıkarken Orta Doğu bölgesinin de kahve tercihleri bu trendler etrafında şekilleniyor. Bölge insanı geleneksel kahve deneyiminin de beraberinde getirdiği bir alışkanlıkla güçlü ve koyu tatlar bu bölgelerde yoğun olarak tercih ediyor. Soğuk demleme ve içmeye hazır kahve seçenekleri de özellikle genç tüketiciler arasında popülerliğini sürdürüyor.