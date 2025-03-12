TPAO ile ABD petrol devleri arasında anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya dair paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Continental Resources'un ABD'nin en büyük petrol üreticilerinden olduğuna ve TransAtlantic Petroleum'un 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğine işaret eden Bayraktar, TPAO'nun söz konusu şirketlerle Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarının geliştirilmesi için ortak girişim anlaşması imzaladığını kaydetti.

Bayraktar, en güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacağını aktardı.

Bu işbirliğinin Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomiye kazandırma hedefine büyük katkı sağlayacağının altını çizen Bayraktar, Türkiye'de petrol aramacılığında yeni bir dönemi açan anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını temenni etti.