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Tüpraş'tan Brezilya hamlesi! İlk ham petrol alımı yolda

Tüpraş, önümüzdeki ayın başlarında Brezilya’dan ilk kez ham petrol almaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi
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Tüpraş'tan Brezilya hamlesi! İlk ham petrol alımı yolda
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Reuters'in konuya yakın bir kaynağa ve gemi takip verilerine dayanarak verdiği bilgilere göre, Tüpraş (IS:TUPRS), önümüzdeki ayın başında Brezilya'dan ilk kez Itapu ham petrolü almayı planlıyor.

 3-4 Nisan tarihlerinde ulaşması planlanıyor

Kpler ve LSEG’den alınan izleme verilerine göre, yaklaşık 1 milyon varil Itapu ham petrolü 12 Mart’ta Suezmax tankeri Joao Candido’ya yüklendi.

Verilere göre, Tüpraş’ın günde 225.800 varil kapasiteli petrol rafinerisini işlettiği Türkiye’nin İzmit limanına 3-4 Nisan tarihlerinde ulaşması planlanıyor.

Tüpraş geçtiğimiz ay, ABD’nin 10 Ocak’ta Rusya’nın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının ardından Rus ham petrolü alımını durdurduğunu açıklamıştı.

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