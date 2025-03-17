Tüpraş'tan Brezilya hamlesi! İlk ham petrol alımı yolda

Reuters'in konuya yakın bir kaynağa ve gemi takip verilerine dayanarak verdiği bilgilere göre, Tüpraş (IS:TUPRS), önümüzdeki ayın başında Brezilya'dan ilk kez Itapu ham petrolü almayı planlıyor.

3-4 Nisan tarihlerinde ulaşması planlanıyor

Kpler ve LSEG’den alınan izleme verilerine göre, yaklaşık 1 milyon varil Itapu ham petrolü 12 Mart’ta Suezmax tankeri Joao Candido’ya yüklendi.

Verilere göre, Tüpraş’ın günde 225.800 varil kapasiteli petrol rafinerisini işlettiği Türkiye’nin İzmit limanına 3-4 Nisan tarihlerinde ulaşması planlanıyor.

Tüpraş geçtiğimiz ay, ABD’nin 10 Ocak’ta Rusya’nın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının ardından Rus ham petrolü alımını durdurduğunu açıklamıştı.