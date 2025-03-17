Tüpraş'tan Brezilya hamlesi! İlk ham petrol alımı yolda
Tüpraş, önümüzdeki ayın başlarında Brezilya’dan ilk kez ham petrol almaya hazırlanıyor.
Reuters'in konuya yakın bir kaynağa ve gemi takip verilerine dayanarak verdiği bilgilere göre, Tüpraş (IS:TUPRS), önümüzdeki ayın başında Brezilya'dan ilk kez Itapu ham petrolü almayı planlıyor.
3-4 Nisan tarihlerinde ulaşması planlanıyor
Kpler ve LSEG’den alınan izleme verilerine göre, yaklaşık 1 milyon varil Itapu ham petrolü 12 Mart’ta Suezmax tankeri Joao Candido’ya yüklendi.
Verilere göre, Tüpraş’ın günde 225.800 varil kapasiteli petrol rafinerisini işlettiği Türkiye’nin İzmit limanına 3-4 Nisan tarihlerinde ulaşması planlanıyor.
Tüpraş geçtiğimiz ay, ABD’nin 10 Ocak’ta Rusya’nın petrol endüstrisine yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının ardından Rus ham petrolü alımını durdurduğunu açıklamıştı.