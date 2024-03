'Be My Franchise' Fuarı, yatırımcı ve girişimcileri bir araya getirecek

Be My Franchise - Gıda Dışı Baylilik/Franchise Fuarı, 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fuar, gıda dışı sektörlerde yatırım yapmayı hedefleyen yatırımcı ve girişimcileri Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya getirecek.

Be My Franchise - Gıda Dışı Bayilik/Franchise Fuarı, ONİKİ & Medyafors iş birliğiyle düzenlenen fuarla ilgili yapılan açıklamada, "Be My Franchise 2024 Fuarı’nda gıda dışında çeşitli sektörlerden gelen markalar, bu platformda büyümelerini ve uluslararası pazarlara açılmalarını hızlandıracak. Türkiye’den ve en az 55 ülkeden gelecek uluslararası yatırımcılar ise, tekil, çoklu veya bölgesel franchise haklarına erişim fırsatlarıyla karşılaşacaklar. Be My Franchise - Gıda Dışı Bayilik/Franchise Fuarı, Türkiye'nin üretim gücünü ve kaliteli ürünlerini uluslararası arenada tanıtacak." denildi.