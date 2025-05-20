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Worldef’te WOP rüzgarı esti

E-ticaretin buluşma noktası olan Worldef’i ziyaret eden her üç kişiden biri WOP hakkında bilgi almak için WeLD standına geldi. Ziyaretçiler arasında ünlü isimlerin yanı sıra finans sektörünün yetkilileri de yer aldı.

Haber Merkezi
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Worldef’te WOP rüzgarı esti
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Global e-ticaret fuarı Worldef’e ilk kez katılan WeLD Uluslararası Taşımacılık, her üç ziyaretçiden birini standında ağırladı. WeLD’in online platformu olan WOP (WeLD Online Platform) fuarı ziyaret eden 15 bin kişinin 5 bini tarafından deneyimlendi. Taşımacılık sektöründe dünya üzerinde bu zamana kadar hiçbir forwarder firmanın yapamadığını yapan WeLD, WOP ile dünyanın herhangi bir noktasından başka bir noktaya yapılacak taşımacılıkta anında fiyatlandırma sağlamanın yanı sıra yapay zeka destekli işletim sistemi sayesinde tüm operasyon sürecini de yönetiyor. WOP sayesinde uluslararası taşımacılık süreçleri çok büyük ölçüde hızlanıyor. WOP’un WhatsApp üzerinden de kullanılabilen uygulaması da ilk kez bu fuarda sergilendi.

Fuar 15-17 Mayıs'ta gerçekleşti

15-17 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanında 12’nci kez düzenlenen Worldef’te WeLD de ana sponsorlar arasında yer aldı. Fuarda WeLD çalışanları ise yaklaşık 7 bin ziyaretçi ile kart alışverişi sağladı. Fuarı ziyaret eden ünlü isimlerin yanı sıra banka yöneticileri de WeLD standına uğrayarak WOP hakkında bilgi aldı.

Yeni avatar: WOPi

WeLD standında ilgi çeken bir başka unsur ise WOP’un yeni avatarı WOPi oldu. Kafası dünyanın mavi küresinden oluşan ve beyninin bulunduğu yere Türkiye haritası yerleştirilmiş olan WOPi, tüm katılımcıların sempatisini de topladı. Elleri ve ayakları mavi kürenin üzerine yerleştirilmiş olan WOPi, yapay zeka ile kurgulanırken, taşıması gerçekleştirilen operasyon süreçleri, anında fiyatlandırma ve lojistik sektörüne yönelik cevaplandırdığı sorular bakımından tüm yapay zekaların ötesinde bir performans sergilemesi dikkat çekti.

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