Yeni nesil makineler MAKTEK SMART’te görücüye çıkacak

Türkiye’nin üretim teknolojilerindeki dönüşümüne öncülük edecek yepyeni bir fuar kapılarını açıyor. MAKTEK SMART – Yeni Nesil Makineler, Akıllı ve Otonom Üretim Sistemleri Fuarı, 5-8 Kasım 2025 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, TİAD (Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği), MAKFED (Türkiye Makina Federasyonu) ve ROBODER (Robot Entegratörleri ve Yüksek Teknolojili Sistem Üreticileri Derneği) iş birliğiyle düzenlenen fuar, üretim dünyasına yön veren en son teknolojileri sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, tüm sektör paydaşlarını MAKTEK SMART’a katılmaya davet ederek şunları söyledi: “MAKTEK SMART, sanayinin dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adımı temsil ediyor. Sanayinin dijital devrimi vizyonuyla yola çıkan bu fuar, üretim dünyasının ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri bir araya getirerek sektöre yön verecek. Tüm sektör paydaşlarını, bu dönüşüme tanıklık etmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek üzere Fuarımıza davet ediyoruz.”

“Yeni vizyonlar kazandıran bir platform”

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise fuarın, geleceğin üretim teknolojilerini yerinde keşfetmek isteyenler için doğru adres olduğunu vurguladı: “Yapay zekâ destekli sistemler, otonom üretim hatları, akıllı çözümler. MAKTEK SMART, bu kavramların hayata geçtiği, firmalara yeni vizyonlar kazandıran bir platform. Firmalar açısından yalnızca teknolojiye erişim değil, bilgi paylaşımı ve stratejik ortaklıklar açısından da değerli bir buluşma olacaktır.”

“Kurumlar arasında iş birliği olanaklarını da artıracağız”

MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran fuarın sanayideki dönüşümde oynayacağı role değinerek “Değişim, günümüz üretim dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. MAKTEK SMART, bu değişimi yönetebilmek ve geleceğe hazırlıklı olmak isteyen tüm aktörler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu organizasyonun, üretim odaklı ekosisteme önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. ROBODER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yarış ise teknolojiye erişimin ötesine geçen bir deneyim sunulacağına işaret etti: “Fuar süresince yalnızca ileri teknolojileri tanıtmakla kalmayacak, aynı zamanda sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren. MAKTEK SMART, üretimde verimliliği ve rekabet gücünü artırmak isteyen tüm profesyoneller için kapsamlı bir buluşma noktası olacaktır.”