Makine sektörü, MAKTEK Konya Fuarı’nda buluşuyor

Dünya çapında makine sektörünün lider firmalarını ve profesyonellerini ağırlayacak MAKTEK Konya Fuarı, 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında üçüncü kez ziyaretçilerine kapılarını aralıyor. Tüyap Konya Fuarcılık’ın üstlendiği organizasyon, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliği ile Konya Ticaret Odası-Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

Ulusal ve uluslararası arenada sektörün en büyük buluşmalarından biri olarak nitelendirilen MAKTEK Konya Fuarı, yerli ve yabancı 30 binin üzerinde ziyaretçiyi bir araya getirerek bir kez daha sektörün nabzını tutacak. Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'nin üretim üssü Konya’da, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 300’ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek MAKTEK Konya Fuarı’na 30 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Ziyaretçiler, 45 bin metrekarelik alana kurulan fuar alanında makine sektöründeki son teknolojileri, yenilikleri ve çözümleri keşfetme şansına sahip olacakları gibi yeni iş birlikleri ve yeni fırsatlar yakalama imkânı bulacaklar.

Sektörün liderleri buluşuyor

MAKTEK Konya Fuarı, Anadolu sanayisini güçlendirmek ve ileri teknoloji sağlayıcılarını bir araya getirmek hedefiyle Konya’da düzenleniyor. Ulusal ve uluslararası makine sektörünün Anadolu’daki en büyük buluşması olarak da nitelendirilen MAKTEK Konya Fuarı’nda, sektörün önde gelen firmaları ve sektöre yön veren profesyoneller tek çatı altında buluşacak. Kapsamı ve katılımcı profilinin genişliğiyle fark yaratan fuarda; takım tezgâhları, metal – sac işleme makineleri, tutucular-kesici takımlar, kalite kontrol-ölçüm sistemleri, CAD/CAM, PLM yazılımları ve üretim teknolojileri sektörünün lider firmaları en son teknoloji ürün ve hizmetlerini sergileyecek.

Sektördeki başarılar sergilenecek

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçiyi makine sektörünün liderleriyle buluşturacak MAKTEK Konya Fuarı, yerli ve yabancı 30 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin lider firmalar ile iş birliği kurma noktası olmayı hedefliyor. Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, uzun bir aradan sonra tekrar gerçekleşecek olan MAKTEK Konya Fuarı’na ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla karşılamaya hazırlandığımız bugünlerde MAKTEK Konya Fuarı'nda sizlerle bir araya gelerek, ülkemizin makine sektöründeki başarılarını kutlamaya ve geleceğe yönelik vizyonumuzu paylaşmaya hazırız. Gerek firma ve firma temsilciliği sayısı, gerekse 45 bin metrekarelik kapalı sergileme alanı ile fuarımız, Anadolu’nun en büyük makine fuarı olma özelliğini taşıyor. MAKTEK Konya, sektörün öncü firmalarıyla iş birlikleri kurmak ve ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen firmalar için yüksek bir potansiyel barındırıyor” diye konuştu.

İmalat makinelerinin Anadolu’daki vitrini olacak

MAKTEK fuarlarının dünyada kendi alanında düzenlenen fuarlar arasında yerini almış durumda olduğunu belirten Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Murat Akyüz, ayrıca MAKTEK Konya Fuarı hakkında da fuarın Türkiye’nin üretim üssü haline gelen şehri Konya’da düzenleneceğini ve imalat makinelerinin Anadolu’daki vitrini olacağını belirtti. Çevre ülkelere ihracat için de önemli bir konumda olduklarını vurgulayan Murat Akyüz, fuarda hem yerli üretim takım tezgâhlarının hem de yüksek teknolojiye sahip ve imalat sanayine yeni bir soluk getirecek ürün ve teknolojilerin hedef kitleye direkt olarak sunulacağını sözlerine ekledi. Akyüz, “Takım tezgâhları ve tamamlayıcı ekipmanları, ülkelerin gelişme sürecinde stratejik öneme sahip olan bir sektördür. Öyle ki ana üretim ve yatırım makinesi olarak girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratmaktadır. Takım tezgâhları sektörü, stratejik öneme sahip birçok sektörde önemli rekabet avantajı sağlamaktadır. Başta otomotiv, savunma ve uçak sanayi, havacılık, medikal, beyaz eşya, demir-çelik, gemi ve vagon imalatı, tarım makinaları, genel makina ve kalıp imalatı, vb. olmak üzere birçok sektör, takım tezgâhlarını kullanarak üretim yapmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Sürekli artan üye sayısıyla üretim ve istihdama destek

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD), sektörün mesleki ilkelerini belirleyerek bu ilkelerin uygulanmasını sağlamak ve üyelerini hem yurt içi hem de yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek amacıyla 1992 yılında kurulmuş köklü bir meslek örgütü olarak faaliyetlerine devam etmektedir. TİAD’ın üye sayısı 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla 210’dur. Üye firmaların yüzde 35'i üretici konumundadır. Bu oran gün geçtikçe artmaktadır.