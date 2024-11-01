10. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 21-22 Kasım tarihlerinde düzenleniyor

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin birlikte düzenlediği Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, 10. yılında gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek gıdanın sürdürülebilir geleceğini mercek altına almaya devam ediyor. Zirve, “Gıdanın Geleceği için Dönüşüm: İnsan ve Gezegen için Tasarım” temasıyla 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Swissotel’de gerçekleşecek.

Gıda zinciri yeniden tasarlanmalı

Zirvede gıdanın nasıl üretildiği, taşındığı, işlendiği, paketlendiği, pazarlandığı ve tüketildiğinin yeniden düşünülerek tüm gıda zincirinin yeniden tasarlanmasına yönelik ortak vizyon ve strateji geliştirilmesi hedefleniyor. Gerçekleşecek zirve gıda sanayicileri ve tedarikçileri, perakendeciler, şefler, finans ve akademi dünyasından isimler, start uplar, yatırımcılar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de dahil olmak üzere sektörün tüm paydaşlarını bir araya gelecek.

Gıda Ekonomisi ve Sürdürülebilir Finans, Beslenmede Değişim ve Deneyim, Rejeneratif Tarım, İnovasyon ve Yapay Zeka, Horeca Dönüşümü gibi zirve için belirlenen ana kulvarlarda vizyon ve öngörüleri paylaşacak olan konuşmacılar interaktif salonlarda katılımcılarla bir araya gelecek. Ayrıca oluşturulan deneyim alanlarında yenilikçi ürün tadımları da gerçekleştirilecek.

“Geleceğin gıda stratejileri için önemli bir platform”

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Başkanı Kaan Sidar “BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün açıkladığı veriler artan dünya nüfusunu beslemek için yaklaşık 25 yılda gıda üretiminin yüzde 60 oranında artması gerektiğini ortaya koyuyor. Sınırlı kaynaklar ve iklim krizinin etkileri gözetildiğinde dünya nüfusunu besleyecek miktarda gıda üretiminin ancak gıda sistemlerimizi yeniden tasarlayarak mümkün olabileceğini görüyoruz. Bu yıl onuncusunu düzenlemekten gurur duyduğumuz Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nin sürdürülebilir gıda üretimi ve geleceğin gıda stratejilerini birlikte oluşturmak için önemli bir platform olacağına inanıyorum.” dedi. Etkinliğin ev sahiplerinden Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Semra Sevinç, gıda sektörünün toplum için sadece güvenli ve lezzetli ürünler üretmesi değil, aynı zamanda daha yeşil bir gezegene, daha sağlıklı yaşama ve gelişen bir ekonomiye de katkıda bulunmasını sağlayan fikirleri, yenilikleri ve politikaları destekleyerek sürdürülebilir bir gıda sistemine geçişin hızlandırılması gerektiğini ifade ederek “TÜGİS ile birlikte düzenlediğimiz Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde insan ve gezegen için tasarım yaklaşımıyla, gıdanın geleceğini konuşacağız. Sürdürülebilirlik ve kollektif fayda odaklı zirvemizin gıda sektörü için kalıcı ve olumlu değişimler meydana getirmesini hedefliyoruz.” dedi.