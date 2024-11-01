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FLO GROUP İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Çolak atandı

Öncü adımlarıyla sektöre ve ülkemize değer yaratan FLO GROUP’ta uzun yıllardır önemli görevler üstlenen Hüseyin Çolak, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Haber Merkezi
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FLO GROUP İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı’na Hüseyin Çolak atandı
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Çok kanallı, çok markalı müşteriyi ve teknolojiyi merkeze koyan iş modelini bugün 3 kıtada 25 ülkede 800’ü aşkın mağazasıyla sürdüren FLO GROUP’ta üst düzey bir atama gerçekleşti. 2016 yılından bu yana FLO GROUP’ta önemli görevler üstlenen Hüseyin Çolak, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Çolak, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak şirketin insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumlu olacak.

Hüseyin Çolak kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra profesyonel kariyerine Garanti Sigorta’da başlayan Çolak, daha sonra otomotiv ve tekstil sektörlerinde çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 2009 yılında Türk Telekom’un insan kaynakları ekibine katılan Hüseyin Çolak, 7,5 yıl boyunca Ücretlendirme ve Yan Haklar Grup Müdürlüğü pozisyonu da dahil olmak üzere farklı pozisyonlarda görev aldı. FLO GROUP’ta çalıştığı 8.5 yılı aşkın sürede Organizasyonel Gelişim Müdürü, Ücretlendirme ve Yan Haklar Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonlarında bulunan Hüseyin Çolak, FLO GROUP’un İnsan kaynakları operasyonlarına liderlik edecek genel müdür yardımcısı olarak kariyerine devam edecek.

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