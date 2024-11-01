Asya ekonomilerinde ABD seçim belirsizliği etkili oldu

IMF, dış belirsizliklerin Asya ekonomileri için artan riskler oluşturduğunu bildirdi.

IMF direktörlerinden Krishna Srinivasan, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanarak petrol fiyatlarının yükselmesine yol açmasının bölge için önemli bir ekonomik etki yaratabileceğini söyledi.

Srinivasan, yüksek petrol fiyatlarının gelecek yıl küresel üretimde düşüşe ve enflasyonda artışa yol açabileceğini belirtirken, Asya'daki ülkeler, özellikle de Hindistan gibi petrol ithalatçıları için bu etkinin çok daha önemli olabileceğini vurguladı.

IMF, bir başka kırılganlığın da küresel ısınmadan kaynaklandığını, bunun da tedarik zincirinde aksamalar gibi hem ani hem de uzun süreli ekonomik etkilere yol açabileceğini belirtti. Daha büyük ve daha sık iklim şoklarının mali yükleri arttıracağını, finansal istikrarsızlığı bozacağını ve nihayetinde daha düşük büyümeye yol açacağını ifade etti.

ABD seçimleri Asya para birimleri ve hisse senetlerini etkiledi

City Index piyasa analisti Matt Simpson, ABD başkanlık seçimlerinden önceki cuma günü yenin yükselme ve Asya hisse senedi endekslerinin düşme eğiliminde olduğunu belirtti.

Simpson, son dokuz seçimde piyasaların ortalama günlük yüzde getirilerine dayanarak üç modelin ortaya çıktığını belirtti.

Simpson'a göre bunlar; ABD ve Asya-Pasifik hisse senedi endeksleri düşme eğiliminde, Avrupa hisse senedi endeksleri yükselme eğiliminde ve yen güçleniyor. Simpson, “Seçim gerginliği bir kez daha açıkça ortadayken, bu modeller bugün de tekrarlanabilir” dedi.