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ABD ekonomisinin üstün performansı doları güçlü tutacak

ABD doları, güçlü iç ekonomik veriler ve Fed'in faiz indirimlerine yönelik bahislerin azalmaya devam etmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda son dönemdeki gücünü koruyacak. Uzmanların bir kısmı da seçim sonuçlarını dolara etkisini tartışıyor.

Haber Merkezi
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ABD ekonomisinin üstün performansı doları güçlü tutacak
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Reuters’ın anketine göre, analistler doların ekim ayındaki yüzde 4'lük yükselişini 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin olası sonuçlarına ilişkin spekülasyonlara bağlıyor.

Farklı görüşte olan analistler ise bu hareketin esas olarak ABD'deki dirençli ekonomik faaliyetten, özellikle de güçlü tüketici harcamaları ve işgücü verilerinden kaynaklandığını söylüyor.

28-31 Ekim tarihleri arasında yapılan ankete katılan 70'in üzerinde FX stratejistinin medyan tahminlerine göre, Euro üç ay içinde yaklaşık yüzde 1 artarak 1,10 dolara yükselmeden önce kasım ayı sonuna kadar mevcut 1,09 dolar seviyesinde işlem görecek. Ek bir soruya yanıt verenlerin ise yüzde 90 gibi büyük bir çoğunluğu, 31 kişiden 28'i, Trump zaferinin hemen ardından daha iyi bir dolar performansı öngördü. Medyan yanıtlara göre, ABD para biriminin bu senaryo altında ek yüzde 1,5 kazanacağı ve Harris kazanırsa yüzde 1 kaybedeceği tahmin ediliyor

Faiz oranı farklarına bakıldığında, doların son dönemdeki ivmesinin yakın zamanda hızlı bir şekilde azalması pek olası görünmüyor.

Avrupa Merkez Bankası gibi Fed muadillerinin faiz indirimleri konusunda yakın vadede agresif davranması daha olası görünüyor.

Citi'nin G10 FX stratejisi başkanı Dan Tobon, "ABD'de daha iyi ekonomik veriler almaya başladık, bu yüzden daha şahin bir Fed'i fiyatlamaya başladık ve Avrupa'da daha zayıf veriler almaya başladık ve bu yüzden daha güvercin bir ECB'yi fiyatlamaya başladık. Temel olarak doların seçime doğru yükselmesini, bunu biraz tersine çevirmesini ve sonra şu anda olduğu gibi yatay seyretmesini bekliyoruz" dedi.

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