Bakır dolar desteğiyle yükseldi, haftalık kayıptan kaçamıyor

Londra'da bakır, dolardaki düşüşle yükseldi, ancak haftalık düşüşe doğru ilerliyor.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.03'te yüzde 1 artışla 9.596 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık bakır kontratı, yüzde 0,2 artışla 76.610 yuan/tona (10.751,83 dolar) çıktı.

LME'de bakır, bu hafta şimdiye kadar yüzde 0,1 düşüşle üst üste beşinci haftalık düşüşe hazırlanıyor.

Dolar endeksi son beş haftanın ilk haftalık kaybına yöneldi ve yatırımcılar Fed'in para politikası toplantısı öncesinde ABD istihdam raporunu ve gelecek hafta yapılacak ABD başkanlık seçimlerini beklerken cuma günü sabitlendi.

ABD seçimleri izleniyor

Dünyanın en büyük ekonomisindeki politikaların önümüzdeki dört yıl içinde nasıl şekilleneceğini 5 Kasım'daki seçimlerin sonucu belirleyecek.

Çin yasama organı 4 Kasım ve 8 Kasım tarihleri arasında toplanacak ve piyasa katılımcıları fiziki metal talebini artırabilecek teşvik önlemleri almayı umuyor.

Çin'e bakır ithalat primi geçen ayki 69 dolar seviyesinden 48 dolar/tonda sabit kaldı ve bu da talebin azaldığına işaret ediyor.

LME'de alüminyum yüzde 1 artışla 2.642,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 15.775 dolar/tondan, çinko yüzde 0,9 artışla 3.057 dolar/tondan, kurşun yüzde 1,1 artışla 2.041,50 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,8 artışla 31.470 dolar/tondan işlem gördü.