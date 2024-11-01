  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. Bakır dolar desteğiyle yükseldi, haftalık kayıptan kaçamıyor
Takip Et

Bakır dolar desteğiyle yükseldi, haftalık kayıptan kaçamıyor

Londra'da bakır, ABD dolarındaki gevşemenin dolar cinsinden fiyatlandırılan metalleri diğer para birimlerine sahip olanlar için daha ucuz hale getirmesiyle yükseldi, ancak ABD başkanlık seçimleri ve Çin'deki önemli bir politika toplantısı öncesinde temkinli bir ortamda haftalık düşüşe hazırlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakır dolar desteğiyle yükseldi, haftalık kayıptan kaçamıyor
Takip Et

Londra'da bakır, dolardaki düşüşle yükseldi, ancak haftalık düşüşe doğru ilerliyor.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.03'te yüzde 1 artışla 9.596 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Aralık bakır kontratı, yüzde 0,2 artışla 76.610 yuan/tona (10.751,83 dolar) çıktı.

LME'de bakır, bu hafta şimdiye kadar yüzde 0,1 düşüşle üst üste beşinci haftalık düşüşe hazırlanıyor.

Dolar endeksi son beş haftanın ilk haftalık kaybına yöneldi ve yatırımcılar Fed'in para politikası toplantısı öncesinde ABD istihdam raporunu ve gelecek hafta yapılacak ABD başkanlık seçimlerini beklerken cuma günü sabitlendi.

 ABD seçimleri izleniyor

Dünyanın en büyük ekonomisindeki politikaların önümüzdeki dört yıl içinde nasıl şekilleneceğini 5 Kasım'daki seçimlerin sonucu belirleyecek.

Çin yasama organı 4 Kasım ve 8 Kasım tarihleri arasında toplanacak ve piyasa katılımcıları fiziki metal talebini artırabilecek teşvik önlemleri almayı umuyor.

Çin'e bakır ithalat primi geçen ayki 69 dolar seviyesinden 48 dolar/tonda sabit kaldı ve bu da talebin azaldığına işaret ediyor.

LME'de alüminyum yüzde 1 artışla 2.642,50 dolar/tondan, nikel yüzde 0,4 artışla 15.775 dolar/tondan, çinko yüzde 0,9 artışla 3.057 dolar/tondan, kurşun yüzde 1,1 artışla 2.041,50 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,8 artışla 31.470 dolar/tondan işlem gördü.

Demir fiyatları gerilerken haftalık kazanç sürdüDemir fiyatları gerilerken haftalık kazanç sürdüDemir-Çelik

 

Emtia Haberleri
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor
Bakır fiyatlarında Çin düşüşü
Bakır fiyatlarında Çin düşüşü
Altında rekor üstüne rekor; 2,800 dolar da aşıldı
Altında rekor üstüne rekor; 2,800 dolar da aşıldı
Petrolde düşüş durdu mu?
Petrolde düşüş durdu mu?
API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi
API petrol stokları beklentilerin aksine geriledi
Japonya’nın metal ihracatı karışık seyretti
Japonya’nın metal ihracatı karışık seyretti