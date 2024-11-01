Demir fiyatları gerilerken haftalık kazanç sürdü

Demir cevheri, talep endişeleriyle düştü ancak haftalık artışa hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 0,77 düşüşle 776,0 yuan/ton (108,95 dolar) seviyesinden tamamladı. Bu hafta şimdiye kadar yüzde 1,37 değer kazandı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, TSİ 06.40'ta yüzde 0,61 düşüşle 103,05 dolar/tondan işlem gördü. Bu hafta şimdiye kadar yüzde 2,35 yükseldi.

Konut fiyatları etkili olacak

Çin'in yeni konut fiyatları Ekim ayında daha hızlı bir artış gösterdi ve bu da son destek önlemlerinin krizin vurduğu bir pazarda erken bir etkiye sahip olabileceğini gösteriyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde imalat faaliyeti, yeni siparişlerdeki genişlemenin üretim artışında bir toparlanmaya yol açmasıyla geçen ay yeniden büyümeye geçti.

Analistler, yeni ihracat siparişlerinin sekiz ayın en düşük seviyesine gerileyerek, 2024 yılının büyük bir bölümünde beklenenden daha güçlü bir imalat performansının arkasındaki ana itici güçlerden biri olan dış talebin zayıfladığına işaret ettiğini belirtti.

Üst üste dördüncü haftalık artış

Danışmanlık şirketi Mysteel, Çin'in 45 büyük limanındaki ithal demir cevheri stoklarının 31 Ekim'e kadarki haftada üst üste dördüncü haftalık artışını kaydettiğini ve bunun düşük tahliye hacmini yansıttığını belirtti.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,37 ve yüzde 0,59 geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri zayıfladı. İnşaat demiri yüzde 0,6, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,3, filmaşin yüzde 1,2 ve paslanmaz çelik yüzde 0,1 değer kaybetti.