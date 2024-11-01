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Çin konut sektöründe olumlu sinyaller!

Çin'de yeni konut fiyatları, geleneksel olarak ev aramanın en yoğun olduğu ekim ayında daha hızlı bir artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Çin konut sektöründe olumlu sinyaller!
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Çin'de yeni konut fiyatlarında artış ekim ayında hızlandı. China Index Academy tarafından derlenen verilere göre 100 şehirdeki ortalama fiyat, ekim ayında yüzde 0,29 arttı. Bir önceki ay fiyatlarda artış yüzde 0,14 olmuştu.

Yıllık bazda ortalama fiyat, eylül ayındaki yüzde 1,85'lik artışa kıyasla yüzde 2,08 yükseldi.

Yetkililer eylül ayı sonunda, tüm konut kategorileri için minimum peşinat oranının yüzde 15'e indirilmesi ve konut satın alma kısıtlamalarının gevşetilmesi de dahil olmak üzere bir dizi emlak gevşetme önlemini uygulamaya koydu.

Teşvik önlemlerinin bazı büyük şehirlerde sektöre ivme kazandırdığı görülüyor. Ankete göre mega şehir Şanghay, aylık bazda yüzde 1,09 ile en büyük konut fiyat artışını kaydetti.

Çin Endeks Akademisi verilerine göre, geçen ay küçük şehirlerde ortalama yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,02 düştü. Akademi tarafından bir gün önce yayınlanan ayrı bir ankete göre, değer bazında satılan yeni konutlar Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda yüzde 34,7 düşerken, ekim ayında yüzde 10,53 arttı.

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