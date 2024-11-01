EY: Avrupa’da zorlu piyasa koşullarına karşın toparlanma sinyalleri görüldü

Uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, strateji, kurumsal finansman ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst&Young), Avrupa 2. Çeyrek Özel Sermayenin Durumu Raporunu yayımladı. Raporda, belirsiz makroekonomik koşullara rağmen özel sermaye sektörünün toparlanma yolunda ilerlediği, özel sermaye şirketlerinin başarıya ulaşmak için stratejik hazırlığa daha fazla odaklanmaları gerektiği vurgulanıyor.

Aynı zamanda rapor, sektörün karşılaştığı zorlukları derinlemesine ele alırken, özel sermaye liderlerine stratejik hazırlık ve planlamanın başarının anahtarı olduğunu hatırlatıyor. Özel sermaye şirketlerine, satış değerlemelerini en üst düzeye çıkarmak ve zorlu piyasa koşullarında başarılı bir çıkış gerçekleştirmek için stratejik rehberlik sağlıyor.

Avrupa özel sermaye sektörü toparlanmaya başlıyor

Rapora göre, son 18 ay boyunca Avrupa özel sermaye sektörü dalgalı bir ekonomik iklimin içinde önemli belirsizliklerle karşı karşıya kaldı. Sektör, şu anda da zorluklar yaşarken toparlanma belirtilerinin de başladığı ifade ediliyor. Avrupa Merkez Bankası’nın Haziran 2022’den bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürmesi, daha öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlarken, rekor seviyelere ulaşan kullanılmayan sermayenin devreye girmesiyle €1,7 trilyon değerindeki yatırım fırsatlarının hızla değerlendirileceği öngörülüyor.

Bununla birlikte, 2024’ün ilk yarısında yalnızca 606 satın alma işlemi gerçekleştirilmesi, işlem akışını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden birinin hala değerleme farkı olduğunu ortaya koyuyor. Satıcılar ve alıcılar arasındaki fiyat beklentilerinin yavaş yavaş yakınlaşmasına rağmen, piyasa belirsizlikleri bu farkın kapatılmasını zorlaştırıyor. Ancak, satıcıların değerleme beklentilerini değiştirmesiyle birlikte işlem aktivitesinde %10'luk kademeli bir artış bekleniyor.

Erken planlama ve stratejik çıkışlar başarı getiriyor

EY'ın Avrupa 2. Çeyrek Özel Sermayenin Durumu Raporu, yatırımların başarıyla tamamlanmasında stratejik hazırlığın önemini vurguluyor. Raporda, yatırımın yapılması sürecine erken başlanmasının ve detaylı iş planlarının hazırlanmasının kritik olduğu belirtiliyor. Ayrıca, değer yaratma planlarının somut kanıtlarla desteklenmesi gerektiği vurgulanırken, yatırımcıların portföy şirketlerinde sabit giderlerini daha verimli yöneterek karlılığı artırma, maliyet optimizasyonu ve dijital dönüşüm gibi stratejilere odaklanması gerektiği ifade ediliyor.

2024’ün ilk yarısında, özel sermaye şirketlerinin portföy şirket satışlarında belirgin bir azalma yaşanmasına rağmen, özellikle Almanya'daki bazı halka arzlarla, halka açık şirket olma sürecinin bir çıkış yöntemi olarak yeniden canlandığını gösteriyor. Ancak stratejik oyunculara şirket satışı hâlâ en çok tercih edilen yöntem olarak öne çıkıyor ve 2024'ün ilk yarısındaki çıkışların %63'ünü oluşturuyor. Raporda, başarıya ulaşmanın anahtarının yalnızca doğru zamanlama değil, aynı zamanda erken ve detaylı planlama olduğu vurgulanıyor.

Değer yaratmada hatalar, yetersiz iş planından kaynaklanıyor

Rapor, özel sermaye şirketlerinin sık karşılaştığı bazı hatalara da işaret ediyor. Satıcılar genellikle iş planlarını yeterince detaylandırmıyor ve bu durum, süreçlerin uzamasına veya başarısız olmasına neden olabiliyor. Değer yaratma planlarının stratejik derinliğe sahip olması gerektiği ve her önlemin somut bir etkisinin plan içinde net bir şekilde gösterilmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle üst ve alt seviye önlemler arasında bir denge kurulmasının önemi vurgulanıyor.

Şirketlerin piyasa koşullarını daha iyi yönetebilmek için kapsamlı hazırlık yapmaları gerekiyor

Özel sermaye sektöründeki şirketlerin piyasa koşullarını daha iyi yönetebilmek için kapsamlı hazırlık yapmaları ve bu hazırlıkların somut başarı kanıtlarıyla desteklenmesi gerekiyor. İş ve değer yaratma planlarının, satış süreci başlamadan en az iki ila üç ay önce tamamlanmış olması gerektiği, bu süreçte operasyonel başarıların da gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. EY, özel sermaye şirketlerine satış değerlerinin üst düzeye çıkarmak ve zorlu piyasa koşullarında başarılı bir çıkış gerçekleştirmek için stratejik rehberlik sağlıyor.

EY Türkiye Özel Sermaye Fonları Sektör Lideri Musa Gezer, raporla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Avrupa özel sermaye sektörü, son birkaç yıldır derin makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin etkisi altında kaldı. Bu belirsizliklerle baş edebilmek ve başarılı çıkışlar sağlayabilmek için yatırımcıların erken, kapsamlı ve stratejik planlamaya her zamankinden daha fazla önem vermesi gerekiyor. EY’ın Avrupa 2. Çeyrek Özel Sermayenin Durumu Raporu, bu süreçte stratejik hazırlığın önemini net bir şekilde ortaya koyuyor. Değer yaratma planlarının detaylıca geliştirilmesi, somut başarı kanıtlarının ortaya konması ve iş modellerinin dayanıklılığının ispatlanması, bu zorlu piyasa koşullarında bile sürdürülebilir başarı elde etmek için kritik adımlar. Başarıya ulaşmak için yalnızca doğru zamanlama yeterli değil; her adımda derinlemesine ve titiz bir hazırlık yapılması şart.”