  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor
Takip Et

Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında Hong Kong hariç satıcılı bir seyir izleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor
Takip Et

Küresel piyasalarda, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya tarafında yeni işlem gününde Hong Kong hariç satıcılı bir seyir izlenirken, ABD'de teknoloji hisselerinde ortaya çıkan satış baskısı Asya'da etkili oldu.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2 seviyesinde gerçekleşerek zayıf kalmaya devam etti.

Çin'de ekim ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI ise 50,3 seviyesinde gerçekleşerek, 49,7 seviyesindeki tahminleri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yeni işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 152,5 seviyesinde seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8 düşüşle 38.010 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.542 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.275 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 primle 20.502 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da tatil nedeniyle piyasalar bugün kapalı olacak.

Çin'den yeni teşvik tedbirleri beklentileri yükseliyorÇin'den yeni teşvik tedbirleri beklentileri yükseliyorKüresel Ekonomi
Küresel piyasalarda ABD istihdam verileri öne çıkarken, yurt içinde S&P izlenecekEkonomi

 

Küresel Ekonomi
Japonya Merkez Bankası, asgari ücretin enflasyonu artıracağını açıkladı
Japonya Merkez Bankası, asgari ücretin enflasyonu artıracağını açıkladı
İsviçre'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
İsviçre'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesine geriledi
Asya ekonomilerinde ABD seçim belirsizliği etkili oldu
Asya ekonomilerinde ABD seçim belirsizliği etkili oldu
Çin'den yeni teşvik tedbirleri beklentileri yükseliyor
Çin'den yeni teşvik tedbirleri beklentileri yükseliyor
Çin’de imalat sektöründe genişleme sürüyor
Çin’de imalat sektöründe genişleme sürüyor
Çin konut sektöründe olumlu sinyaller!
Çin konut sektöründe olumlu sinyaller!