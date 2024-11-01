Çin'den yeni teşvik tedbirleri beklentileri yükseliyor

IMF direktörlerinden Krishna Srinivasan, ekonomik toparlanma açısından Çin'in emlak sektörünün “odadaki fil” olduğunu söylerken, emlak sektöründeki sorunların ele alınmasının tüketici ve yatırımcı güvenini artırmak için kilit önem taşıdığını belirtti.

"Eğer bu yapılır, iç talep canlanır ve yerel yönetimleri destekleyici önlemler alınırsa, durum muhtemelen iyileşecektir. Çin ayrıca ekonomisini ihracat ve yatırım odaklı büyümeden daha çok tüketim odaklı büyümeye doğru yeniden yönlendirmelidir” diye konuşan Srinivasan, talebin tüketime yönelmesini sağlamak için sosyal güvenlik ağlarına, emeklilik reformuna ve benzerlerine daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

IMF'ye göre özel sektör ve KİT'lerin eşit şartlara getirilmesi de ekonomiyi daha fazla rekabete açacak.