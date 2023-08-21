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3 hafta sürecek eş zamanlı denetim bugün başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplu tüketim yerlerinin rutin gıda denetimlerine ilaveten 7 bin 628 personelin katılımıyla 81 ilde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Yumaklı, sosyal medya hesabından denetimlere ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Yıl boyunca gerçekleştirilen toplu tüketim yerlerindeki rutin gıda denetimlerimize ilaveten, 7 bin 628 personelimizin katılımıyla 81 ilimizde üç hafta sürecek eş zamanlı denetimleri bugün itibarıyla başlattık. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz."